Trophées des associations : 300 000 euros pour les lauréats

La Fondation EDF Diversiterre a clôturé jeudi la deuxième édition des Trophées des Associations, à l’Espace Fondation EDF (Paris 7ème). A cette occasion, 30 associations ont été récompensées pour leurs démarches créatives ou exemplaires en direction des jeunes dans trois domaines : Nature, Solidarité et Culture. Une mobilisation renforcée, autour de ce dispositif solidaire créé par la Fondation EDF qui a attiré plus de 2500 associations et 280 000 supporters.

A l’instar de la première édition, la Fondation EDF Diversiterre a attribué une dotation totale de 300 000 euros aux lauréats. Cette dotation est à la fois une reconnaissance du travail mené par ces 30 associations en direction des jeunes, et un moyen de les aider à développer leurs projets.

Le jury, composé de professionnels et d’experts, a désigné les associations lauréates pour chacune des trois catégories : un prix « Coups de cœur » (20 000 euros), deux prix « Coups de chapeau » (15 000 euros), trois prix « Coups de projecteur » (10 000 euros), quatre prix « Coups de pouce » (5 000 euros).

Les Trophées des Associations ont reposé sur un dispositif participatif ouvert du 14 septembre au 10 décembre 2010 et accessible grâce au site internet dédié : tropheesfondation.edf.com.

Ce dispositif a rencontré un vif succès :

– 2 623 associations ont manifesté leur intérêt en créant un dossier de candidature ;

– 728 associations retenues au final et soutenues par les internautes ;

– 286 857 encouragements (votes) toutes associations confondues.

Par cette opération, la Fondation EDF Diversiterre souhaite encourager les initiatives des acteurs associatifs locaux qui s’engagent sur le terrain en faveur des jeunes de moins de 26 ans, notamment les plus fragiles qui sont en situation de handicap, en difficulté ou en situation d’exclusion.

Les Trophées s’inscrivent dans une volonté de proximité et visent à mettre en lumière les actions de petites structures à travers la France qui agissent tout particulièrement en faveur du lien social et de la préservation de la planète.

Afin de poursuivre cet engagement, les Trophées des Associations feront l’objet d’une troisième édition qui sera lancée à l’automne 2011.