Téléthon : Match-marathon de 3 heures entre France TV et Radio France

PARIS, (AFP) – France TV et Radio France vont s’affronter le 3 décembre à Paris lors d’un match de football “marathon” de 3 heures pour la 25e édition du Téléthon, événement caritatif au profit de la recherche contre les myopathies.

La rencontre sera disputée entre 14h00 et 17h00 au stade Emile-Anthoine (Paris 15e) et dirigée par les deux anciens arbitres internationaux Joël Quiniou et Bruno Derrien, a précisé Jacques Vendroux, directeur délégué des Sports de Radio France. Chaque formation comptera 36 joueurs et 4 gardiens de but, représentant tous les métiers des deux entreprises publiques. L’équipe de Radio France comprendra notamment les deux consultants football du groupe, l’ancien entraîneur de Lille et de Lyon Claude Puel, qui en sera le capitaine, et l’ex-défenseur et entraîneur lensois Jean-Guy Wallemme.