Prix international de la paix enfants

Michaela Mycroft, Sud-Africaine de 17 ans, a reçu à La Haye le Prix international de la paix pour les enfants 2011 pour son engagement auprès des enfants handicapés dans son pays. À l’âge de 9 ans, Michaela, atteinte d’infirmité

motrice cérébrale, a commencé à recueillir de l’argent pour s’acheter une chaise roulante motorisée. Voyant qu’elle récoltait plus de fonds que prévu, elle a décidé d’aider d’autres enfants handicapés. Son organisation, Chaeli Campaign, devenue professionnelle, permet désormais d’aider plus de 3 000 enfants chaque année en Afrique du Sud, via l’achat d’équipements ou le paiement de soins.