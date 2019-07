Papoo : la parole au creux de la main

Le Papoo vous permet de transformer une image en parole : chaque visuel correspond à un message. Il suffit de toucher l’écran tactile où il est représentépour qu’une synthèse vocale puissante et d’excellente qualité diffuse votre message. Grâce à un logiciel, papoosoft, fourni avec ce petit instrument, l’utilisateur peut transférer ses images personnelles dans le Papoo et créer son propre environnement. Les images sont classées par catégories, pour en faciliter la recherche. Enfin, grâce à sa taille portative, il est transportable et utilisable dans toutes les situations. Livré avec une dragonne, l’utilisateur a la possibilité de le mettre autour du cou afin d’éviter de le perdre. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.papoo.fr.