Les travailleurs handicapés deux fois plus touchées par le chômage: l’APAJH veut rester vigilante

Aujourd’hui encore, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage que le reste de la population. 20 % sont toujours en recherche d’emploi (1) . La loi du 11 février 2005 a réaffirmé l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap et renforcé les sanctions à l’encontre des entreprises qui ne la respectent pas. Malgré ces dispositions, 28 % d’entre elles ne comptent aucun travailleur en situation de handicap dans leur effectif et un quart n’atteignent pas les 6 %. Dans le contexte de crise économique actuelle, les personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées. Toujours vigilante, la Fédération des APAJH appelle à maintenir l’effort en direction de ces travailleurs.

En mai 2009, en partenariat avec les Ministères du Travail(2) et de l’Economie(3) et l’Agefiph, la Fédération des APAJH a lancé le dispositif Passmo, passerelle vers le milieu ordinaire. L’objectif est de faciliter l’embauche en milieu ordinaire des travailleurs issus d’Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). Dans 28 départements, Passmo met en relation les entreprises et les travailleurs en situation de handicap et favorise la signature de contrats de travail de droit commun.

Le travailleur, tout comme l’entreprise, sont accompagnés durant toute la durée du contrat.

Plus que jamais, la Fédération des APAJH reste attentive aux droits des personnes en situation de handicap et réaffirme que la pleine citoyenneté passe aussi par l’accès à la vie professionnelle.

(1)Les données chiffrées sont issues de l’étude Dares sur l’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé en 2007

(2)Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

(3)Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi