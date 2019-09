Le Puy (43): rassemblement sportif au stade Massot

Le handicap, connait pas!” : C’est avec vigueur et allégresse que les classes spécialisées dans l’enseignement pour jeunes handicapés se sont retrouvées pour partager deux journées au stade Massot. Plusieurs activités étaient proposés à ces jeunes qui, malgrè leur handicap, affichent un moral et une energie d’acier… toutes disciplines confondues.

Tennis, pétanque, escrimes…Un panel d’activités étaient proposées pour le plaisir de tous pendant ces deux journées spéciales, le lundi 8 et mardi 9 juin. L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) organise depuis 6 ans maintenant des rencontres locales et régionales sur la Haute-Loire entre jeunes non-valides et valides.

Organisées grâce aux soutien des différents comités sportifs de la ville du Puy, la Mairie, la DDGF ou encore l’Inspection Académique, ces rencontres sont l’ occasion de montrer que les enfants atteint de handicaps sont tout aussi capables d’ exercer une activité sportive régulière que leurs petits camarades qui ne sont pas atteint par la maladie. Comme l’explique très bien Valérie Chalendard, déléguée départementale pour l’ USEP “tous ses enfants sont aptes à pratiquer n’importe quel sport si ils sont bien encadrés. On met en avant leur capacités et non plus leur handicap”.

Avec quatre activités proposé le matin et l’après-midi, il y en avait pour tout les goût. L’intérêt pour ces jeunes handicapés étant également de se confronter à d’ autres jeunes n’ étant pas atteint de troubles. Mêler les publics, donc, pour faire du handicap un “non-problème” et partager ensemble les valeurs fraternelles et généreuse du sport.