Lauréats du prix CNSA « Lieux de vie collectifs & autonomie 2011 »

La FHF (Fédération Hospitalière de France) a été à l’origine de ce prix et continue de participer au jury pluri professionnel et pluri associations et fédérations piloté par la CNSA (Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie).

Cette année encore, les Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie priment des établissements qui favorisent l’autonomie et l’expression de la vie sociale des personnes, notamment grâce à une bonne intégration dans le tissu local. Ils soulignent la créativité architecturale et la fonctionnalité du lieu, résultats du dialogue entre les gestionnaires et leurs architectes.

Parmi la trentaine de dossiers reçus, le jury, présidé une nouvelle fois par Aymeric Zublena, architecte, a distingué :

Prix de la réalisation médico-sociale pour personnes âgées, Résidence Hector Malot (Fontenay-sous-Bois – 94), maison de retraite intercommunale.

Récompense de 30 000 € par la CNSA.

Mention spéciale Alzheimer, EHPAD Les Godenettes

(Trith-Saint-Léger – 59), géré par le centre intercommunal de gérontologie.

Récompense de 10 000 € par la Fondation Médéric Alzheimer.

Prix de la réalisation médico-sociale pour personnes handicapées, Maison d’accueil spécialisé Saint-Louis

(Villepinte – 93), gérée par l’association de Villepinte.

Récompense de 30 000 € par la CNSA.

Mention spéciale personnes handicapées vieillissantes, Foyer d’accueil médicalisé Clary

(Camblanes-et-Meynac – 33), géré par Handivillage 33.

Récompense de 10 000 € par le Comité national de coordination de l’action en faveur des personnes handicapées (CCAH).

Imaginer les maisons de retraite de demain

Le concours réservé aux étudiants valorise les idées qui renouvelleront l’architecture des établissements pour personnes âgées en perte d’autonomie. Elles ont particulièrement séduit le jury qui a décidé, pour encourager leurs auteurs, de remettre deux mentions spéciales.

Prix du concours d’idées, La Grande maison

Pensée par Léo Martin et Samuel Odic, étudiants à l’ENSA de Versailles.

Récompense de 12 000 € par la CNSA.

Mentions spéciales du concours d’idées

Cultiver le présent conçu par Pierre Pors et Sophie Lamy, étudiants à l’ENSA de Versailles.

Rencontres musicales imaginées par Coralie Happe et Diane Ravanel, étudiantes à l’ENSA de Marseille et à l’INSA de Strasbourg