La sécurité du patient à l’hôpital : audition d’experts à l’Hôtel de Ville de Paris

Plusieurs événements dramatiques survenus fin 2008 dans les hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ont jeté le doute dans l’opinion sur la sécurité des soins dispensés dans les hôpitaux. C’est pourquoi la Ville de Paris organise une audition d’experts sur le thème de la sécurité dees patients à l’hôpital.

Selon un sondage TNS Sofres de février 2009, les Français estiment à :

· 86% que « l’hôpital public remplit bien ses missions » ;

· 73% que « la qualité des soins est meilleure que dans les autres pays européens » ;

· 93% que « le personnel est compétent ».

Cependant, chaque année 5 000 patients de l’AP-HP écrivent leur mécontentement et 2.000 ont déjà saisi le nouveau pôle Santé du médiateur de la République. A distance de l’émotion suscitée, Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé et Président du conseil d’administration de l’AP-HP, et Benoît Leclercq, directeur général de l’AP-HP, ont décidé d’organiser, devant un large public de professionnels et de représentants des usagers, une audition d’experts sur le thème de la « sécurité des patients à l’hôpital », jeudi 28 mai à l’Hôtel de Ville, pour :

· comprendre comment la sécurité est assurée dans les hôpitaux ;

· comment elle est relayée par les professionnels et expliquée aux usagers ;

· comment elle doit évoluer dans les années à venir.

L’audition sera organisée autour de quatre grands axes de réflexion :

· les données existantes sur la sécurité à l’hôpital ;

· les stratégies ayant fait la preuve de leur efficacité ;

· le rôle des systèmes d’informations hospitaliers dans ces stratégies ;

· les modes de communication avec les usagers de l’hôpital.

Cette journée se tiendra en présence de :

· nombreux experts, français et étrangers, avec notamment Charles Vincent, Imperial College, (Londres), Philippe Michel, CCECQA (Bordeaux), William M. Tierney, Indiana University, Regenstrief Institut (USA), François Malve, le Point, Tim Greacen, représentant des usagers de l’AP-HP ;

· 200 participants : cadres infirmiers, ingénieurs, directeurs, médecins, pharmaciens… et aussi : représentants des usagers, tutelles, Conseil de l’Ordre, agences sanitaires… ;

· un Comité d’Audition, présidé par René Amalberti, professeur spécialiste de la gestion des risques, sera en charge de fournir un rapport avant l’été avec des préconisations pour le futur plan stratégique de l’AP-HP.

Les débats seront modérés par :

· Jean-Yves Fagon, Directeur de la politique Médicale AP-HP ;

· Pierre Durieux, Hôpital Européen Georges Pompidou.

Date et lieu de l’événement :

Jeudi 28 mai 2009 de 8h30 à 17h

Hôtel de Ville – 5 rue Lobau (4e)