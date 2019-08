La Réunion: la “Trois-bassinoise”, une course conviviale et animée

Cette année, plus de 200 participants sont attendus à la course de montagne la “Trois-Bassinoise”. Elle sera accompagnée d’une randonnée handisport, “la joëllette”, qui se déroulera le dimanche 9 août à Trois-Bassins. La “grande fête de la course Trois-Bassinoise” sera celle du fair play, de la santé, du respect de l’environnement et de la convivialité précise l’association MAOTEO (Maison d’accueil occupationnelle temporaire et éducative de l’Ouest), ex-Club omnisport et d’éducation de Trois-Bassins, qui organise conjointement la course avec la mairie de Trois-Bassins. Un changement de statut a été nécessaire, grâce à la dimension sociale qu’a pris l’entité au fil du temps. “Nous voulons aussi encourager et intégrer les personnes en difficulté”, précise Alexandre Bodzen, secrétaire de la nouvelle association MAOTEO, qui assure avoir fait un effort sur les tarifs cette année, surtout pour les personnes handicapées.

La course, longue de 32 km, se déroulera en parallèle avec une randonnée de 25 km. “C’est une course de valorisation” précise Claudette Bodzen, présidente de MAOTEO. Cette course est aussi l’occasion de découvrir le patrimoine. C’est pourquoi divers animations seront organisées en milieu de matinée sur l’aire d’arrivée, place de l’église, ce qui permettra au public de découvrir des expositions ventes, des produits locaux et des confiseries artisanales, des animations sportives et des jeux… “Cette course est aussi un bon entraînement pour les grimpeurs”, affirme de plus Jean-Charles Carrey, organisateur et entraîneur du club d’athlétisme de Trois-Bassins. Le départ aura lieu dès 6h du matin pour les randonneurs et à 7h pour les coureurs. Le pointage des concurrents se fera à 5h. Le départ sera donné dans le quartier de la Grande Ravine, au littoral de Trois-Bassins. Il faudra prendre ensuite le chemin Piveteau, puis emprunter la piste en terre jusqu’à la route Hubert de Lisle, monter le chemin Hibon vers la route Vaudeville, où il faudra prendre à droite et monter la piste Simambry jusqu’à la route forestière n°9 avant de prendre la direction du gîte des Tamarins. La montée sera ensuite moins rude jusqu’à l’arrivée sur la place de l’église de Trois-Bassins.

Inscriptions

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au jeudi 6 août. Le bulletin d’inscription est à retirer tous les jours à la mairie de Trois-Bassins, dans les différentes OMS ou les services des sports des différentes villes, à la ligue d’athlétisme, au comité régionale handisport et à l’association MATEO. Le bulletin est également téléchargeable sur le site de l’association. La remise des dossards s’effectuera le samedi 8 août de 14h à 18h sur le parking de la place de l’église de Trois-Bassins. Le droit d’inscription est fixé à 25 euros pour les licenciés, 30 euros pour les non-licenciés, 20 euros pour les randonneurs et les locaux et 15 euros pour les handisportifs.

Conditions de participation

La compétition, tout comme la randonnée, sont ouvertes à tout le monde, licenciés ou non, à partir de la catégorie junior (16 ans et plus). Il est recommandé bien entendu d’être en bonne condition physique. Un certificat médical devra être joint, ou une photocopie de la licence en cours de validité (FFA ou FFRP). Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Contact : Jean-Charles Carrey : 0692 26 56 82