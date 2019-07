Jeux paralympiques: les athlètes français affichent clairement leurs ambitions

Les athlètes de l’équipe de France paralympique, en stage de préparation dans le Nord jusqu’au 12 août, affichent leurs ambitions, se déclarant “plus motivés que jamais”, mais regrettent que les Jeux paralympiques ne soient pas davantage médiatisés.

“On est tous très préparés et motivés. L’investissement de chaque athlète est total. On a tous fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là”, explique Orianne Lopez, amputée d’une jambe et qui se prépare à courir le 100 m à Londres.

“La sélection pour faire partie de l’équipe de France était très dure. Ce sont vraiment les meilleurs des meilleurs qui sont là. On se doit d’être fort”, ajoute la jeune femme de 23 ans, qui s’entraîne 16 heures par semaine en plus de ses études de médecine. Revenant de blessure, elle se fixe comme objectif “d’atteindre la finale, ce sera déjà bien. Mais après, je ne me fixe pas de limites. Pour les Jeux, on se sent pousser des ailes”, explique-t-elle. Assia El’Hannouni, ancienne porte-drapeau de la délégation française à Pékin, vise, elle, 3 médailles d’or (100 mètres, 200 mètres et 400 mètres) dans les trois disciplines dans lesquelles elle concourre.

Lors des précédents Jeux paralympiques, la France avait fini 12e au classement des médailles, elle ambitionne cette fois d’arriver 9e.

“On croit en nous. On sait qu’on va y arriver, les 18 médailles on va les faire facile”, assure Jean-Baptiste Alaize, qui détient le record mondial de saut en longueur. Tous les athlètes regrettent en revanche que les épreuves des Jeux paralympiques ne soient que très peu diffusées sur les télévisions françaises.

“On est des sportifs à part entière, on fait des performances et pourtant on se retrouve avec seulement quelques diffusions tard le soir et aucun direct, alors que le public est demandeur, c’est regrettable”, déclare Assia El’Hannouni. “Ce manque de retransmission télévisée nous attriste beaucoup. C’est un peu comme si on nous disait qu’on ne le méritait pas”, déplore Orianne Lopez.

Les 164 athlètes de la délégation française sont arrivés dans le Nord dimanche pour leur ultime stage des préparations aux Jeux paralympiques. Ils s’envoleront le 12 août pour Londres, où les épreuves se dérouleront du 29 août au 9 septembre.

En tout, 12 sites d’entraînement ont été mobilisés pour accueillir les athlètes des différentes disciplines olympiques: l’athlétisme au Stadium Nord, la natation à Lille, l’équitation à Marcq-en-Baroeul ou encore le cyclisme à Roubaix.

(AFP)