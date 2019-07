J-1 avant les Rencontres EDF Handisport

Suite au succès de l’année dernière, la FFSA est une nouvelle fois invitée à participer à la 5ème édition des Rencontres EDF-Handisport les vendredi 9 et samedi 10 septembre 2011 sur le Parvis de l’Hôtel de ville de Paris. La présence exceptionnelle des sportifs de haut niveau et des activités inédites Sport Adapté animeront ces deux jours aux côtés de la Fédération Handisport.

Sensibilisation du Grand-Public

Pour la 2ème fois, la Fédération Française du Sport Adapté est invitée aux rencontres EDF Handisport, organisées par EDF et la Fédération Française Handisport dont le parrain de cette édition est Yannick Agnel. Cet événement a pour objectif de rassembler le grand public autour du handicap et de la passion du sport.

Dans une ambiance festive et conviviale, ces deux journées sont l’occasion de sensibiliser, découvrir et échanger autour de la pratique sportive des personnes handicapées..

La FFSA, acteur majeur des rencontres EDF Handisport

Accessible à tous, les activités et les animations proposées par les Fédérations Sport Adapté et Handisport concernent plus de trente disciplines paralympiques ou de loisirs et sont réparties en cinq zones : un espace ‘‘Énergie”, “Équipe”, “Précision” “Duel” et “Sensations”. Des démonstrations, des minis tournois et des cadeaux à gagner animeront ces deux journées de manière ludique et divertissante! Les visiteurs pourront aussi se mesurer à de véritables champions paralympiques. La FFSA proposera notamment au grand public des activités motrices (Kinball, parachute, disc golf..) mais aussi de la lutte, basket, tennis de table aux côtés de la Fédération Handisport. Durant ces deux jours, plus de 500 membres et sportifs FFSA sont attendus et plus de 30 animateurs encadreront les activités. L’occasion pour la FFSA de faire découvrir et partager ses activités au service des personnes en situation de handicap mental ou psychique!

Les champions d’un jour

Après avoir retiré un Pass’Sports à l’espace accueil général, les participants, jeunes et moins jeunes, s’élanceront à la découverte du village et participeront aux différentes épreuves. Une série de questions relatives au sport et des épreuves physiques permettront, à l’issue du parcours, de recevoir un cadeau selon le taux de réussite : bronze, argent ou or. Le pass’Sports est ouvert à tous, pas de performance au programme, l’important étant la participation et la découverte.

En route pour les Jeux Paralympiques de 2012

Au lendemain de l’International Paralympic Day (8 septembre) organisé à Londres par le Comité d’Organisation des Jeux de Londres (LOCOG), les Rencontres EDF Handisport mettront un accent particulier sur les Jeux Paralympiques de Londres de 2012! Le village accueillera le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) dans un espace dédié aux échanges et aux questions concernant Sentez vous sport, Santé vous bien. Le CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français) sera présent et accueillera sur son stand les séances de dédicaces des champions olympiques et paralympiques. Magalie Rousset (médaille d’or en double mixte et médaille de bronze en double et équipe femme Global Games 2009 au Tennis de table) et Daniel Royer (Médaille d’argent du 4x100m au Championnat d’Europe 2010 en athlétisme) seront présents. Une exposition photographique à ciel ouvert, à l’initiative d’EDF, mettra en avant les espoirs des prochains Jeux Paralympiques du mouvement Handisport.

Une cérémonie d’ouverture

Le vendredi 9 septembre à 11h aura lieu la cérémonie d’ouverture du village des Rencontres EDF Handisport sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, en présence de Roselyne Bachelot, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, et de Yannick Agnel, parrain de l’édition 2011. L’occasion pour le Président de la FFSA, Yves Foucault de prononcer un discours et de mettre à l’honneur le 40ème anniversaire de la Fédération et les champions Sport Adapté qui ont rendez-vous fin septembre aux Global Games en Italie.

Infos pratiques

Entrée libre et ouverte à tous : familles, valides, handicapés, groupes, centres, scolaires…

Horaires d’ouverture au public : 9h à 18h30