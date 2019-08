Innovation et professionnalisation à l’affiche du Salon des Services à la personne en septembre à Lyon

Lieu emblématique du patrimoine alsacien, le château du Haut-Koenigsbourg, restauré au début du 20e siècle, offre une vision remarquable de ce que pouvait être une forteresse de montagne à la fin du 15e siècle. Avec plus de 530 000 visiteurs en 2009, le monument consacre une attention particulière à l’accueil de tous ses publics.

Année après année, le secteur des services à la personne continue à avoir le vent en poupe. En Rhône-Alpes, en 2010, on comptait près de 86.000 salariés (source INSEE) travaillant dans ce secteur alors qu’en 2009, environ 210.000 ménages rhônalpins ont eu recours aux services à la personne (source : CRCI).

Avec une espérance de vie en hausse, un nombre de personnes seules en nette augmentation et des emplois du temps de plus en plus remplis, les services à la personne trouvent naturellement leur place dans les foyers français.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Salon des Services à la personne de Lyon. Rendez-vous incontournable du secteur en Rhône-Alpes (plus de 2.300 visiteurs en 2010), le salon s’adapte à la demande et aux contraintes horaires des visiteurs. Pour cette 3ème édition, il se tiendra les vendredi 16 et samedi 17 septembre prochains, au Palais des Congrès de Lyon, à la Cité Internationale.

Fin 2010, la France comptait plus de 2,07 millions de particuliers employeurs et près de 849.000 professionnels travaillant dans ce secteur (ANSP). Pour répondre à ces deux cibles, le Salon des Services à la Personne propose en deux grands secteurs, grand public et professionnels, toutes les solutions pour faciliter le quotidien et trouver des conseils ou recruter, se développer ou se professionnaliser…

Le salon permet ainsi au grand public de trouver les bons interlocuteurs pour répondre à leurs besoins : service à la famille et à la vie quotidienne (garde d’enfants, soutien scolaire, ménage…), services aux personnes âgées et/ou dépendantes (aide à domicile, auxiliaire de vie…), grâce à la présence de structures privées, de collectivités et d’institutionnels (ADMR, FEPEM – Fédération des Particuliers Employeurs, ANSP ….)

Cette année, pour la première fois, le salon proposera au sein de ce pôle, un espace de démonstration des innovations pour l’amélioration de l‘habitat. Sous la forme d’une Galerie de l’Innovation, on y trouvera ainsi tout pour aménager le domicile de personnes en perte de mobilité.

Autre temps fort de ce salon 2011, la journée du 17 septembre sera dédiée à l’aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et aux personnes dépendantes : témoins et experts du sujet s’exprimeront sur les besoins et les aides possibles pour accompagner ces malades au quotidien à leur domicile.

Enfin, des conférences sont aussi organisées pendant toute la durée du salon sur des thématiques concrètes : comment trouver la « perle rare », quelles sont les aides fiscales, en savoir plus sur le Chèque Emploi Service Universel, mieux comprendre les différentes démarches administratives…

Le samedi 17 septembre après-midi sera consacré aux familles en recherche d’un mode de garde pour leurs enfants ou de soutien scolaire. Elles pourront ainsi rencontrer les acteurs importants et trouver des réponses concernant leurs droits, les démarches à suivre, les différents modes de garde…

Un espace garderie animé par des professionnels du secteur proposera de prendre en charge les enfants (dès 3 ans) pour que les parents puissent visiter le salon sereinement.

Le Salon des Services à la personne de Lyon s’affiche clairement comme le seul rendez-vous en Rhône-Alpes pour les professionnels. Soutenu par l‘Agence Nationale des Services à la Personne, il renforce son offre sur ce secteur.

Il proposera aux porteurs de projets dans les services à la personne de rencontrer, en un seul lieu, les bons interlocuteurs du secteur mais aussi aux dirigeants d’entreprises du secteur, l’opportunité d’échanger pour mieux développer leur activité. Les personnes en recherche d’une structure employeur pourront aussi présenter leur candidature aux exposants présents.

Autour d’une demi-journée dédiée à l’emploi et à la formation, un Village Métiers sera implanté dans le Salon. Pour la première année, il permettra aux personnes en recherche d’emploi dans ce secteur de s’informer et de trouver un emploi ou une formation adaptée à leurs envies et à leurs compétences. Au sein d’un espace dédié reconstituant un studio, Il proposera des démonstrations et mises en situation concrètes permettant de mettre en lumière la professionnalisation de chacun des métiers. En partenariat avec les acteurs importants du secteur – Pôle Emploi, Afpa, ANSP (Agence Nationale des Services à la Personne)…, des micro-conférences seront organisées tout au long du salon pour orienter les demandeurs d’emplois ou les personnes en recherche d’emploi : Comment faire un CV ? Quelles sont les métiers des services à la Personne ? Quelles formations ?