Espagne: 800 euros d’amende pour avoir posté une photo de policiers garés sur une place réservée

800 euros: C’est le montant de l’amende à laquelle a été condamnée une jeune femme espagnole pour avoir posté sur son compte Facebook la photo d’un véhicule de police garé sur une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, accompagnée de la phrase : « Gare-toi où tu veux et tu n’auras même pas d’amende ». Alors que le gouvernement espagnol vient d’instaurer une nouvelle législation visant notamment à restaurer l’autorité de la police, les deux policiers concernés ont sauté sur l’occasion pour invoquer l’article 36.23 de la nouvelle loi (datant du 1er juillet 2015) qui stipule qu’une sanction est prévue contre « l‘usage non autorisé d’images, de faits personnels ou professionnels concernant des autorités ou des membres des forces de sécurité, pouvant mettre en danger la sécurité personnelle ou familiale des agents, des installations protégées ou pouvant faire peser un risque sur une opération, tout cela dans le respect fondamental du droit à l’information ». Les citoyens espagnols ont d’ores et déjà baptisé cette loi « la loi bâillon ».