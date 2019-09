La Médiathèque Persépolis de Saint-Ouen accueille vendredi 18 novembre « Désirs bucoliques », un spectacle poétique en français et en langue des signes.

L’association Bête à Bon Dieu Production (BàBDP) fondée en 2004 par Annie Mako vise à défendre l’égalité citoyenne entre sourds et entendants sur le territoire national à travers un large programme d’actions et de projets citoyens, artistiques et / ou culturels.

En 2007, BàBDP a fondé CLAMEUR PUBLIC, une troupe d’artistes professionnels sourds ou entendants.

Dernière réalisation de la troupe CLAMEUR PUBLIC, « Désirs bucoliques » est née de l’envie d’aborder les sentiments amoureux par une écriture poétique libre et ludique.

Pour cette création artistique visuelle et burlesque, Annie Mako, directrice artistique, a fait le choix de la poésie japonaise et notamment du haïku, petit poème extrêmement bref visant à évoquer l’évanescence des choses.

Pour « Désirs bucoliques », CLAMEUR PUBLIC met donc à l’honneur des poésies japonaises de Issa, Yosa Buson, Gilles Guilleron, Ono No Komachi, Kamo no Shigemasa et Nakahara Chûya.

Les deux comédiennes entendantes et les deux comédiens sourds clament, en déambulant, une poésie japonaise à travers des jeux de mots, jeux de corps, jeux de gestes et voix. La précédente représentation a eu lieu au musée Albert Kahn ; cette année, les acteurs inviteront le public à les suivre dans les étages de la Médiathèque de Saint-Ouen.

Vendredi 18 novembre 2011 à 17h

Médiathèque Persépolis

4 avenue Gabriel Péri 93 400 Saint-Ouen

Métro : mairie de Saint-Ouen

Direction artistique et mise en scène : Annie Mako

Comédiennes entendantes : Alicia Fleury et Aurore Corominas

Comédiens sourds : Levent Beskardès et Olivier Schetrit

Traductions du français vers la LSF : Laetitia Benasouli et Sophie Hirschi et les comédiens, Olivier Schetrit et Levent Beskardès.

Représentation ouverte à un public sourd et entendant à partir de 10 ans.

Pour plus d’informations : www.babdp.org