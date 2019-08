Collection “Toujours Un Chemin”

La première collection européenne de guides touristiques pour personnes à mobilité réduite et séniors voit le jour. Un an pour publier la première collection de guides touristiques européens pour personnes à mobilité réduite et séniors. La collection se nomme “Toujours Un Chemin”. Octobre 2009, les guides d’Amsterdam, Barcelone, Dublin, Londres, Rome et Venise sont arrivés. Enfin !!!, de vrais guides touristiques pour personnes à mobilité réduite.

Ces ouvrages sont le fruit d’une communion entre un fils et une mère paraplégique (accident de moto, 2006) qui voulaient continuer à voyager ‘normalement’, mais qui manquaient d’information au niveau de ‘l’accessibilité’ et ont voulu combler eux-mêmes ces lacunes. Partant du principe qu’« on n’est jamais mieux servi que par soi-même », ils ont collecté des informations sur l’accessibilité : transports, voiries, musées, hôtels, restaurants… D’aventures en aventures, ils ont pris ça comme un jeu, comme une carte aux trésors des chemins accessibles. Il leur est arrivé de nombreuses péripéties, des moments où ça ne passait plus avec le fauteuil mais toujours dans la recherche d’un autre chemin. Ils ont gardé leurs écrits et ils se sont dit que ces informations pourraient servir à d’autres voyageurs à fauteuil et à mobilité réduite. Et « Toujours un Chemin » est née.

Une équipe et des partenaires

Ils ont constitué une équipe professionnelle afin de servir leur cause. Des partenaires en France et en Europe ont été trouvés. Ils ont réussi à avoir le soutien des grandes villes et capitales européennes qui ont donné des outils pour que les guides voient le jour. De même, Elian, chef du projet, a gagné de nombreux concours : Prix d’Initiative Jeune de la Banque Populaire, Projet Social du Rotary Club, Prix du CER France, et Concours Création de l’ESC de Montpellier…

Aujourd’hui, tous ensembles pour pousser les personnes à mobilité réduite à voyager !

Quelle plus belle aventure que de vouloir changer des habitudes de ces personnes à fauteuil, à béquilles, condamnés depuis toujours à rester chez elles, parce qu’il n’y a pas d’information. A l’heure de l’Europe des 27, avec des jeux olympiques anciennement à Athènes puis à Londres, mais aussi à l’heure de l’égalité des chances, il faut donner la possibilité à des personnes à mobilité réduite de faire leurs propres voyages en Europe avec des outils qui assurent et qui rassurent.

La Collection ‘Toujours Un Chemin’ propose 6 guides touristiques : Amsterdam, Barcelone, Dublin, Londres, Rome et Venise. Ils sont disponibles sur le site : www.toujoursunchemin.com, au prix de 9€, frais d’envois inclus.

En moins d’un mois, 500 guides ont été vendus et plus de 10000 visiteurs et 55000 pages de vues. Enfin d’autres villes sont en préparations.

Pour plus d’information, appelez le 06 84 84 87 23 ou par email : contact@toujoursunchemin.com.