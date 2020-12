Carlotti publiera à la rentrée l'état des lieux sur l'accessibilité

Listen to this article Listen to this article





La ministre chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion Marie-Arlette Carlotti publiera à la rentrée un état des lieux sur l’accessibilité des bâtiments publics, dénonçant “de nombreux retards” depuis 2005 en vue de la date-butoir 2015 d’accessibilité à tous.

“Nous savons aujourd’hui que de nombreux retards ont été pris. Des études ont été faites par le précédent gouvernement, qui sont restées plutôt sous le coude”, a déclaré la ministre déléguée à Bordeaux, où elle visitait un établissement géré par l’Association des paralysés de France.

“A la rentrée, je ferai publier ces études, a déclaré Mme Carlotti, mentionnant notamment un rapport de l’Igas (Inspection des Affaires sociales), afin “de faire un vrai constat: où cela blesse, et comment avancer” pour respecter l’échéance 2015. Une loi handicap de 2005 a rendu obligatoire la mise en accessibilité de tous les bâtiments et transports publics en 2015 dernier délai, sauf à justifier d’osbtacles techniques insurmontables.

Un rapport sénatorial de juillet a pointé des “retards et inerties” dans l’application de la loi, estimant que l’obligation 2015 ne serait pas remplie. La ministre a identifié jeudi comme chantiers prioritaires des prochains mois l’accessibilité, l’emploi, et l’école. A l’école, elle a rappelé des propositions à venir pour faire des accompagnants d’enfants handicapés en milieu scolaire “une vraie profession, et non un emploi précaire comme c’est aujourd’hui”, ainsi que sur l’orientation des jeunes scolarisés en situation de handicap.

“80% des gosses scolarisés arrivent à peine au niveau BEP-CAP. Or beaucoup pourraient aller au plus haut niveau”, a-t-elle souligné, rappelant qu’il y a en France 11.000 étudiants en situation de handicap. Ce n’est pas beaucoup”.

Mme Carlotti a visité le foyer APF avec la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, la Bordelaise Michèle Delaunay. Mercredi elle avait visité en Charente-Maritime des familles en grande difficulté sociale, et bénéficiant de premières vacances en village-vacances grâce à la Croix-Rouge.

