Bilan positif pour la 18e Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

La 18e Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, initiée par L’ADAPT en 1997, a une nouvelle fois généré une forte mobilisation des salariés, bénévoles et partenaires de L’ADAPT. Au total, 138 Jobdatings©, Handicafés©, Forums pour l’emploi ou encore TIFOS et porteurs de parole,…. ont rassemblé 27 000 personnes et ont permis à 6000 candidats d’avoir un entretien d’embauche avec 1100 recruteurs. Portée par cet élan, L’ADAPT invite tous les acteurs concernés à maintenir leur mobilisation tout au long de l’année.

Avec 450 actions menées dans tout l’hexagone, la mobilisation autour de la 18e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH) a été à nouveau particulièrement forte cette année. Pour autant, L’ADAPT demande à l’ensemble des acteurs concernés de maintenir leurs efforts pour améliorer l’insertion des personnes handicapées tout au long de l’année.

Parmi les actions menées dans l’hexagone, 138 ont été organisées directement par les salariés, bénévoles et partenaires de L’ADAPT : opérations de sensibilisation en entreprises, rencontres recruteurs/travailleurs handicapés sous la forme de Jobdatings©, Handicafés©, Forums pour l’emploi ou encore d’actions de rue permettant le contact avec le grand public comme des TIFOS, des porteurs de parole ou des chaînes humaines… Les différentes actions portées par l’association ont rassemblé 27 000 personnes et ont permis à 6000 candidats d’avoir un entretien d’embauche avec 1100 recruteurs.

L’ADAPT, à l’initiative de la création de la SEPH en 1997, se réjouit de cette mobilisation mais également du retentissement médiatique engendré.

Cependant, et alors que s’est tenue la Conférence nationale du handicap jeudi dernier, L’ADAPT rappelle que c’est par un effort constant des acteurs économiques et par un appui renforcé des politiques que l’emploi des travailleurs handicapés, et plus généralement leurs conditions de vie, pourra s’améliorer.

Chaque jour, accompagnées par L’ADAPT, des milliers de personnes se battent pour vivre avec leur handicap et pour avoir accès aux mêmes droits que chaque citoyen. Engagée au plus près de ces personnes et de leur famille, l’association réitère son message pour défendre une société inclusive et rappelle le droit pour tous à « Vivre ensemble, égaux et différents ».