8ème Journée Européenne de la Dépression le 19 octobre à Paris

L’Association France-Dépression et ses partenaires organisent le mercredi 19 octobre à Paris dans le 15ème arrondissement de Paris la 8ème Journée Européenne de la Dépression (JED). Ce rendez-vous annuel réalisé avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et de l’INPES est placé cette année sous le thème européen « Vaincre la Dépression » et en France, la « Prise de Conscience » sous toutes ses formes. Au programme : ateliers-débats (tables rondes), conférence thématique, stands d’information, démonstrations de thérapie complémentaire, animations artistiques.

Objectif : promouvoir, dans tous les pays d’Europe, une journée consacrée à la prise de conscience de l’importance des troubles dépressifs et affirmer une volonté commune d’exiger les solutions les mieux adaptées.

En 2020, la dépression sera la 1ère cause mondiale d’invalidité, après les maladies cardio-vasculaires, tous âges et sexes confondus. Aujourd’hui, la dépression est déjà la 2ème cause d’invalidité pour les 15-44 ans (H/F).

Pourquoi ?

– Lutter contre les a priori (stigmatisation) et promouvoir la santé mentale

– Poursuivre et intensifier les efforts d’information du public

– Instaurer un dialogue entre les patients et les professionnels

– Améliorer la formation de tous les acteurs, et notamment les généralistes et travailleurs sociaux

– Donner la priorité à l’information de la famille et des proches

– Impliquer les politiques et les organismes internationaux (OMS et FMSM – Fédération Mondiale de la Santé Mentale)

Pour qui ?

L’événement concerne le grand public, les professionnels de la santé (médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux …) et les associations de patients. Elle touche également particulièrement le monde politique par l’impact que la dépression a sur les patients, leur famille, la société, et l’économie toute entière.

Par qui ?

La Journée Européenne de la Dépression a été créée en 2003 par l’organisation non gouvernementale « European Depression Association » co-fondée par l’Association France-Dépression, dont le siège est situé à Bruxelles. Cette manifestation nationale est organisée en France par l’Association France-Dépression créée en 1992 à l’initiative d’un groupe composé de patients, de membres de leur famille et de leur entourage, ainsi que de professionnels de la santé. Depuis, l’Association est devenue un acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en Europe. Elle compte 4 Associations Régionales : en Bourgogne, Normandie, Lorraine et Centre.

Plus d’infos sur les autres pays : www.edaweb.eu

Manifestation gratuite ouverte au public de 14h00 à 22h00 au siège de l’Association

4, rue Vigée Lebrun 75015 PARIS, Métro Volontaires ou Pasteur