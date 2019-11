6 et 7 novembre 2009

La délégation varoise de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés vous invite à venir au Palais des Congrès Neptune, place Besagne à Toulon,visiter le salon du handicap et de la personne dépendante qui sera une nouvelle fois la plateforme régionale où partenaires publics et privés échangeront pratiques et idées innovantes. « Handi Cap Var 2009 » ce sont cinquante exposants professionnels et associatifs et huit conférences sur divers thèmes autour du handicap. Avec la participation d’Eurocopter, pour l’emploi et la formation des jeunes handicapés attirés par les métiers de l’aéronautique.