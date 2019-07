36 heures de sueurs pour l’insertion professionnelle de jeunes autistes

633 km entre Villeurbanne (Rhône) et L’ile d’Oléron, c’est le parcours que devront réaliser les participants le week-end du 16 au 18 juin. L’objectif de cette course est de permettre à de jeunes autistes de prendre confiance en eux, pour faciliter leur insertion en milieu professionnelle.

Si le sport est un excellent moyen pour apprendre à connaître ses limites et à se réaliser soi-même, pourquoi ne pas s’en servir pour aider les autres à se réaliser ? C’est en se posant cette question que l’association Orga est née, de la rencontre entre Messieurs Philippe Poleggi et Emmanuel Hugues, professionnels du sport et de la communication. Épaulés par leurs amis et par des sportifs professionnels, ils ont l’idée de monter une association dont l’objectif est de réaliser des exploits sportifs tout en collectant des dons pour les redistribuer à des associations à but caritatif et humanitaire. Les défis sont voués à devenir chaque année de plus en plus difficiles à relever. En 2010, en guise d’entraînement, ils avaient déjà rejoint Orange en partant de Villeurbanne, soit 207 km en 11 heures. En 2012, la barre sera encore placée beaucoup plus haut…

C’est en impliquant chacun, et en prouvant que chacun est capable de réaliser son propre exploit, que l’on peut prendre confiance en soi. À l’heure où les jeunes adultes rencontrent toujours plus de difficultés à se faire une place sur le marché de l’emploi, le défi est d’autant plus important pour les jeunes gens atteints d’autisme. Ces derniers ne bénéficient pas toujours de l’encadrement adaptés, même s’ils arrivent à percer dans le monde du travail. C’est pourquoi l’association Orga a décidé de faire participer les enfants autistes aux nombreux évènements qui viendront ponctuer la saison 2011-2012.

En effet, cette année, les sportifs courront et pédaleront de Villeurbanne à l’Ile d’Oléron pour la cause des jeunes adultes autistes, et plus spécifiquement, pour faciliter leur insertion professionnelle. Cette course est prévue du 16 au 18 juin. Au total : un parcours d’environ 633 kilomètres à réaliser en moins de 36 heures, toujours en relais constant. La totalité du parcours comporte cinq étapes de course à pied, soit un total de 93 km pour 9 h de course, ainsi que neuf étapes de vélos, soit 540 kilomètres pour 27 h de course. Deux équipes se relaieront : une équipe de jour ainsi qu’une équipe de nuit. Le départ étant donné à 7 h du matin à Villeurbanne, l’arrivée peut être estimée à 19 h.

Florian Jurdic