Zicomatic, un groupe au service du handicap

Zicomatic : un nom atypique pour un concept peu commun. Ce groupe de musique associatif savoyard récolte des fonds afin de financer des projets culturels dédiés aux personnes en situation de handicap. Lauréat des trophées de Savoie 2010 dans la catégorie « Solidarité », il a sorti son premier album 100%équitable l’été dernier.

Prenez quatre musiciens amateurs. Ajoutez-ci un amour du partage et de la scène. Saupoudrez le tout d’un peu d’humanisme. Telle est la recette du groupe Zicomatic. Fondée en 2006, cette association est un Ovni dans l’univers musical. Première particularité : les quatre membres sont tous sensibles au handicap à l’instar de Clément Dumon, éducateur de formation et créateur du groupe. « Ayant tous en commun la passion de la musique et du contact humain, il nous a paru intéressant de créer une association nous permettant d’allier le plaisir de faire de la musique ensemble et certaines de nos convictions personnelles ou professionnelles », explique celui qui porte la double casquette de guitariste-chanteur au sein de la formation.

Autre caractéristique du groupe : il se donne en concert principalement dans des établissements à caractère sanitaire et social (foyers pour adultes handicapés, centres d’éducation motrice, maisons de retraite, centres hospitaliers…) mais ne se ferme aucune porte. « Nous acceptons également de jouer dans des bars ou dans les établissements susceptibles d’être intéressés par notre action ». L’intégralité des fonds récoltés servent à financer des projets culturels pour des personnes en situation de handicap (matériel de peinture, matériel pour la réalisation de spectacle, places de concerts etc.). « Dans les foyers et autres structures d’accueils pour personnes handicapées, l’accès à la culture est souvent limité, parfois à cause d’un manque de moyen. C’est ce que nous souhaitons pallier. » L’association a également organisé en 2010 une journée culturelle avec des artistes valides et handicapés en Savoie. L’initiative devrait être reconduite cette année.

« Un outil éducatif et ludique précieux »

« Nous n’avons ni la formation ni les compétences techniques de musiciens professionnels », souligne Clément Dumon qui a notamment travaillé comme éducateur après de personnes en situation de handicap. « L’idée n’est pas de proposer des instruments et d’enseigner la musique mais juste le plaisir de l’écouter. Il n’est plus à démontrer les bienfaits et la richesse qu’apporte la musique. Certains se rencontrent en musique, d’autres se réconcilient. Certains s’amusent, partagent, rient grâce à elle ou simplement l’écoutent. Chez des personnes en difficulté comme celles avec lesquelles nous travaillons, la musique est un outil éducatif et ludique précieux. »

L’autre objectif du groupe est de créer un réseau d’associations, de troupes, d’artistes qui souhaitent soutenir leurs actions et participer à différents événements (concerts, festivals, expositions).

Un album enregistré dans l’intimité

Grâce à différentes subventions, le groupe a pu investir dans du matériel d’enregistrement. Autoproduit, l’album a été enregistré dans l’intimité, chez le batteur, là où le groupe effectue ses répétitions. Sorti à l’été 2010, ce premier opus se compose de cinq titres. Des chansons reflétant les influences musicales des membres du groupe. « Variété, jazz, métal, rock, punk… Nos styles de musique sont éclectiques, explique Clément Dumont. » Résultat : des balades douces et enjouées aux rythmes plus percutants, l’album promet des morceaux variés. Au fil des titres, on se laisse guider par les textes parfois mordants des quatre artistes. La politique, le temps, l’amour… Pour l’instant, aucune chanson n’évoque le handicap. Mais cela ne saurait tarder. « L’un des membres du groupe qui a un cousin handicapé prépare une chanson sur ce thème », annonce Clément Dumon. À suivre.

Vous pouvez écouter et commander l’album sur www.myspace.com/zicomatic.

Contact : zicomaticive.fr