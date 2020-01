Yvelines: Visite d’expo en langue des signes

Les sourds et malentendants vont pouvoir profiter samedi d’une visite guidée en langue des signes au musée de Port-Royal à Magny-les-Hameaux. Une interprète en langues des signes accompagnera le public pour traduire les propos du guide, en l’occurrence le conservateur du musée lui-même, Philippe Luez. Les visiteurs découvriront ainsi l’exposition temporaire « Trois Maîtres du dessin », qui regroupe les dessins de Philippe de Champaigne (1602-1674), Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681) et Nicolas de Plattemontagne (1631-1706). Samedi, à 15 heures, au musée de Port-Royal-des-Champs (Magny-les-Hameaux – Yvelines). Visite gratuite et guidée. Renseignements et réservations : 01 39 30 72 72.