Yoola et Deafi s’associent pour un tourisme plus accessible

Rendre les séjours touristiques plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes : Tel est l’objectif commun de Yoola, agence de voyage et d’évènementiel spécialisée dans le tourisme à destination des personnes handicapées, et Deafi, premier centre de relation client au monde dédié aux personnes sourdes ou malentendantes. C’est pourquoi, Jean-Charles Correa, fondateur de Deafi, et Malik Badsi, fondateur de Yoola, tous deux issus de l’essaim de La Ruche (espace de travail collaboratif dédié à l’innovation sociale) et acteurs de l’économie sociale et solidaire, ont décidé de s’associer afin de proposer aux personnes en situation de handicap auditif un accompagnement sur mesure dans la préparation et le déroulement de leurs voyages.

« Pour faciliter les séjours des voyageurs sourds et malentendants, Yoola proposera, à travers sa collaboration avec Deafi, des services inédits ! En plus de nouvelles offres spécifiques, incluant notamment des visites guidées en Langue des Signes – sur des destinations comme New-York, Londres, Rome, Barcelone ou encore, Berlin – les clients de Yoola auront la possibilité de souscrire à une assistance leur permettant d’être accompagnés à chaque étape du voyage et de sa préparation. Grande première dans le domaine de la relation client adaptée, cette innovation technologique signée Deafi, donnera la possibilité aux personnes sourdes ou malentendantes de contacter un vidéo conseiller par chat ou webcam, via le site Yoola.fr ou l’application mobile DeafiLine depuis un Smartphone ou une tablette », précisent les deux partenaires.

« Ce nouveau partenariat dans un secteur encore inconnu pour Deafi illustre notre volonté d’apporter la qualité des services de la relation client pour les sourds et malentendants dans chaque composante d’une vie : l’assurance, l’achat de vêtements en ligne, la téléphonie, Internet, l’énergie… mais aussi les voyages », a déclaré Jean-Charles Correa, fondateur de Deafi.

Malik Badsi, fondateur de Yoola, est tout aussi enthousiaste : « Yoola est reconnue dans le monde du handicap comme un acteur innovant qui a fait évoluer le marché en proposant de nouveaux services et une nouvelle manière de voyager. Cette collaboration avec Deafi semblait donc naturelle pour Yoola puisque notre objectif est de favoriser l’accès au voyage et aux loisirs pour tous. J’espère donc que cette nouvelle offre permettra au plus grand nombre de profiter de nos services ».

Le lancement des nouveaux services est prévu pour l’automne 2015.

Pour plus d’infos : www.yoola.fr/fr/ et www.deafi.com/