Yes, he can !

Depuis l’entrée en fonction de Barak Obama, un pas a déjà été franchi dans la lutte contre les BASM puisque les Etats-Unis ont interdit leur exportation. Cependant, pour concrétiser les espoirs placés en lui, notamment en matière de désarmement, le président américain doit aller plus loin en signant le Traité d’Oslo qui interdit également le stockage, la production et l’utilisation de BASM. Il ferait ainsi définitivement cesser la menace que les 700 millions de sous-munitions détenues dans les stocks américains font peser sur les populations civiles.

La venue de Barack Obama en France est également l’occasion de mettre le gouvernement français devant ses contradictions et ses responsabilités. La réintégration de notre pays dans le commandement de l’Otan impliquera une coopération militaire plus étroite avec les pays membres, et notamment les Etats-Unis. La France a signé le Traité d’Oslo, les Etats-Unis non. En cas d’opérations militaires conjointes, la France pourra-t-elle se rendre complice d’utilisation d’armes qu’elle a elle-même interdites ? Pour résoudre cette contradiction, les dirigeants français doivent tout mettre en œuvre pour que leurs partenaires, au premier rang desquels les Etats-Unis, signent le Traité d’Oslo. (source Handicap International)