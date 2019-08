Xavier Bertrand rencontre les syndicats praticiens hospitaliers

Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé a rencontré, ce jour, les quatre Présidents des intersyndicales de praticiens hospitaliers : Docteur Rachel Bocher, de l’Intersyndical National des Praticiens Hospitaliers (lNPH), Professeur Roland Rymer, du Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux publics (SNAM-HP), Docteur François Aubart, de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) et Docteur Pierre Faraggi, de la Confédération des praticiens des Hôpitaux (CPH).

Cette réunion de travail a permis d’aborder l’ensemble des sujets concernant les médecins hospitaliers et notamment la gouvernance, l’exercice médical, les statuts des praticiens hospitaliers, le développement professionnel continu ainsi que le rapport du Sénateur Jean-Pierre Fourcade sur la loi HPST.

Cet entretien a permis de dégager plusieurs conclusions. En premier lieu, l’ouverture de négociations, dès la rentrée, sur le statut des praticiens hospitaliers à temps partiel et des praticiens attachés ainsi que la retraite des PU-PH (Professeurs Universitaires – Praticiens Hospitaliers) suite au rapport de l’IGAS.

Enfin, il a été décidé de mettre en oeuvre les suites de la mission sur l’exercice médical confiée à Danielle TOUPILLIER, Directrice Générale du Centre National de Gestion (CNG), portant principalement sur des sondages auprès des praticiens hospitaliers, sur le statut des praticiens hospitaliers et sur leur qualité de vie au travail.

Un point d’étape est prévu au Ministère dès la rentrée prochaine.