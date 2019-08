Xavier Bertrand pour le maintien du Téléthon sous sa forme actuelle

PARIS, (AFP) – Le ministre de la Santé Xavier Bertrand a estimé jeudi que le Téléthon n’était « pas seulement une question de télévision », mais aussi « une question de santé publique », se prononçant pour son maintien dans sa forme actuelle. « Bien sûr que c’est important de maintenir le Téléthon, et de maintenir le Téléthon, je le pense, dans cette forme », a affirmé le ministre sur RTL.

Le contrat entre France Télévisions et l’Association française contre les myopathies (AFM), renouvelé tous les trois ans, arrive à terme le 31 décembre et la direction de France Télévisions a indiqué réfléchir à « une nouvelle formule ».

« Je sais qu’il y a une nouvelle convention qui va être discutée avec les responsables du Téléthon, c’est certainement leur responsabilité », a déclaré M. Bertrand. « Mais moi, en tant que ministre de la Santé, je dois bien dire les choses : si à un moment ou un autre on arrête le Téléthon, si à un moment ou un autre, on diminue l’impact du Téléthon, ça n’est pas seulement une question de télévision, c’est une question de santé publique », a-t-il ajouté. « On parle de maladies rares et pour ces maladies rares, s’il n’y a pas à chaque fois un dispositif exceptionnel, les traitements aussi resteront rares », a-t-il souligné.