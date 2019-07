www.citemplois.tv est née !

Cette Net TV complète et amplifie le dispositif de la plateforme www.citemplois.com lancée depuis novembre 2008. En introduisant la vidéo en qualité TV, elle met en valeur, grâce à des interviews de terrain, la mise en valeur de l’attractivité locale, l’entrepreneuriat local, les entreprises publiques comme privées ainsi que toute information à caractère économique et social.

Citémplois.tv offre de nombreuses fonctionnalités :

• La possibilité de produire et/ou diffuser vos propres contenus vidéo

• Couvrir et diffuser un événement lié à votre territoire

• Produire des émissions exclusives

• Traiter une information de manière différente et complémentaire….

Citémplois.tv développe un riche contenu concernant l’emploi et l’économie locale accessible par son propre moteur de recherche et par le biais de galeries consacrées :

• La parole aux Elus

• Les entreprises des secteurs Public et Privé : reportages, présentation et valorisation d’activités, interviews de collaborateurs, DRH, responsables de services, dirigeants d’entreprises et Patrons d’Etablissements Publics…

• Les services à domicile

• L’entrepreneuriat

• La présentation des métiers

• Les témoignages et conseils d’experts

• Les manifestations et évènements locaux

www.citemplois.com utilise déjà la vidéo pour présenter de manière pragmatique et efficace les différents environnements du portail. Il apporte au site convivialité et attractivité. Bénéficier de l’image d’un présentateur s’adressant directement aux internautes en leur présentant les différentes fonctionnalités et objectifs du site est un procédé qui s’avère naturel et pédagogique sur un site dédié à l’emploi et l’économie locale.