Wind In Cap…un projet d’accesSEAbilité

“Wind In Cap c’est plus de 1000 personnes, adultes ou enfants en situation de handicap qui embarqueront dans l’aventure d’un Tour d’Europe à la Voile en 2010-2011. A chaque escale se relaieront de nouveaux équipages de personnes handicapées. Avec des animations sur l’accessibilité et une forte médiatisation, Wind In Cap est un projet de rencontre et d’échange entre personnes handicapées et valides de l’Union Européenne.

Lors de sa progression, le catamaran collectera à chaque escale des projets et réalisations remarquables en faveur de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Les équipiers valoriseront ces initiatives qui seront restituées dans un recueil destiné au réseau européen du handicap. Ce recueil participera à sa manière au bilan du premier plan d’action de l’Union Européenne visant à promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées qui se terminera en 2010.”

Association ilehandi projet windincap

20 Bld Félix Faure

17370 St Trojan les Bains – France

Tel : +33 (0) 680703175

Courriel : ilehandi@gmail.com