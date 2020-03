Week-end en Picardie accessible

La Picardie met à la disposition des internautes un site spécialement dédié à la découverte touristique de la région pour les personnes handicapées.

Vous y trouverez des renseignements relatifs aux hébergements, restaurants, loisirs et visites et ce, par type de handicap (auditif, mental, moteur, visuel). Des informations sur les transports adaptés et les audio guides sont également disponibles. Enfin, petite fonctionnalité très intéressante, un fil RSS vous permettra de prendre connaissance des nouvelles actualités et témoignages sans devoir retourner de façon incessante sur le site internet. Pour découvrir le site «Tourisme et handicap en Picardie» suivez le lien : www.weekend-picardie-handicap.com