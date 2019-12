WebSourd reçoit le Grand Prix de la Finance Solidaire

Constituée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis 2003, l’entreprise WebSourd a été récompensée pour son action à forte utilité sociale La Société WebSourd a fait le choix, dès sa création, de donner du sens au mot Entreprise : la démarche d’intérêt collectif, celui des personnes sourdes françaises, a motivé le choix initial de se structurer en société coopérative et de rentrer dans le monde de l’économie sociale et solidaire.

Les principaux représentants de la finance solidaire ont permis le développement de WebSourd : le Crédit Coopératif, France active, ESFIN-­‐IDES, la société de capital-­‐risque solidaire IES, ECOFFI, la NEF, les Cigales, insi que la Mutualité française, les Caisses d’épargne et la MACIF. En promouvant des valeurs éthiques fortes, WebSourd est au carrefour de l’innovation sociale et de l’innovation technologique : d’une part elle met en oeuvre des services d’accessibilité à destination des personnes sourdes, afin de favoriser leur indépendance dans la société et de profondément changer leur vie dans la cité, et d’autre part elle s’appuie

La société WebSourd, régulièrement citée en exemple dans l’économie sociale et solidaire, fait partie du jeune mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOUVES.

www.websourd-­‐entreprise.fr

WebSourd

Fondée par la Fédération Nationale des Sourds de France (reconnue d’utilité publique) et l’Union Régionale des Coopératives de Midi-­‐Pyrénées et Languedoc-­‐Roussillon, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif toulousaine WebSourd est un acteur majeur dans le développement national de l’accessibilité et la citoyenneté des sourds, via les technologies de l’information et la langue des signes française (LSF). Son action fédère un grand nombre de partenaires, publics ou privés, s’inscrit dans une dynamique forte, tant sur le plan national qu’européen, et repose sur la mutualisation des ressources et la capitalisation humaine (création d’emplois, de nouveaux métiers, formation, etc.).

Animéeaujourd’hui par une équipe de 26 salariés dont 14 personnes sourdes, WebSourd gère un portail d’information entièrement bilingue (LSF/Français), propose un service de traduction en LSF et commercialise des services de Visio-­‐Interprétation à distance pour les Etablissements Recevant du Public, pour les professionnels sourd, et les entreprises. WebSourd est également précurseur dans le développement des Centres Relais pour les particuliers et des avatars en LSF en France.