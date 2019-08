Voyageurs sourds refusés: le Défenseur des droits se saisit du dossier

PARIS, (AFP) – Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, a annoncé mercredi se saisir de l’incident intervenu à bord d’un vol Air Méditerranée où des personnes sourdes et mal-entendantes ont été empêchées d’embarquer à cause de leur handicap.

“Le Défenseur des droits va dès à présent instruire le dossier et procéder le cas échéant à des auditions”, a indiqué l’institution dans un communiqué. Dix-huit personnes sourdes, une personne entendante et trois personnes mal-entendantes se sont vu refuser lundi à Marseille l’embarquement d’un vol Air Méditerranée à destination de la Turquie à cause de leur handicap. La compagnie a invoqué “un impératif de sécurité”.