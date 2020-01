Voyageurs sourds refusés: Bachelot demande un point sur la discrimination dans les transports

PARIS, (AFP) – La ministre des Solidarités Roselyne Bachelot a demandé au Défenseur des droits “un point sur les discriminations que subissent encore les personnes handicapées dans l’accès aux transports”, après le refus de la compagnie Air Méditerranée d’embarquer des personnes sourdes et mal-entendantes.

“Dans un vol aérien, une personne sourde est dans la même situation qu’une personne qui ne comprend pas la langue de l’équipage. Devrons-nous désormais réserver l’accès à bord aux seules personnes qui parlent l’anglais ou le français ?”, s’est interrogée Mme Bachelot.

“Je ne comprends pas qu’en 2011 de telles discriminations se produisent encore. Je souhaite que le Défenseur des droits fasse toute la vérité dans cette affaire et me fasse un point sur les discriminations que subissent encore les personnes handicapées dans l’accès aux transports”, a ajouté Mme Bachelot auprès de l’AFP. Selon la ministre, “nous devons sortir d’une vision étriquée de l’accessibilité. L’accessibilité profite à tous, pas uniquement aux personnes en situation de handicap”. Dix-huit personnes sourdes, une personne entendante et trois personnes mal-entendantes se sont vu refuser lundi à Marseille l’embarquement d’un vol Air Méditerranée à destination de la Turquie à cause de leur handicap. Le commandant de bord a évoqué des “raisons de sécurité”.