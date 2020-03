Voyageur aveugle : Voyages du Coq à l’Âme de Jean-Pierre Brouillaud

Voyages du Coq à l’Âme – Par-delà le visible : Nouveau roman de Jean-Pierre Brouillaud, voyageur aveugle

Après son roman « Aller voir ailleurs », publié aux éditions Le Seuil en février 2016, Jean-Pierre Brouillaud, voyageur aveugle mais invétéré dont nous vous avions proposé le portrait il y a environ un an sur Handirect, a repris la plume ! Il vient de publier ses carnets de voyages dans un nouvel ouvrage intitulé “Voyages du Coq à l’Âme-Par-delà le visible” : un parcours initiatique qui le conduira jusqu’auprès des indiens Kogis en Colombie, où il a retiré de nombreux enseignements (notre place sur Terre, notre rapport à l’autre, la préservation de notre planète…).

« Rien de plus exaltant que de chercher ce qui n’existe pas. C’était un temps de regard contracté, où je ne comprenais pas que les crises et obstacles qui croisaient ma route n’avaient pas pour vocation de me mettre en miettes mais plutôt de m’assouplir pour me rendre adaptable au réel. Le jeune homme aveugle et détestable que j’étais n’avait pas encore pressenti que la cécité pouvait un jour œuvrer à son avantage, comme en son temps, le bras arraché de Blaise Cendrars qui le jeta sur les routes du vaste monde lui donnant les mots pour écrire des livres. J’ai perdu l’identité de l’aveugle ; me restent la joie d’être et la cécité, celle-ci non plus comme une identité mais comme une singularité ».

Jean-Pierre Brouillaud a également participé aux documentaires « Zigoneshi » en 2019 et « Deux hommes, un regard » en 2016, réalisés par Lilian Vezin.

Vous pouvez découvrir son blog ici : http://l-illusion-du-handicap.over-blog.com

« Voyages du Coq à l’Âme-Par-delà le visible », Jean-Pierre Brouillaud, Aluna éditions, 407 pages, 23 euros.