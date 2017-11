Voyages adaptés : Yoola organise vos séjours et loisirs

Yoola : Des voyages adaptés et des loisirs pour tous

Des escapades pour assister à un événement sportif aux voyages adaptés à l’autre bout du monde, l’agence Yoola s’est donné pour mission d’organiser des voyages accessibles à tous. Rencontre avec Malik Badsi, fondateur de l’agence Yoola.

Pouvez-vous nous présenter Yoola ?

Yoola est une agence de voyage basée à Paris et spécialisée dans le tourisme et les séjours sur-mesure à destination du public en situation de handicap. Nous proposons une offre de voyages adaptés correspondant à leurs besoins spécifiques, sur plus de 50 destinations à travers le monde. Les voyageurs peuvent aussi bien partir en France qu’à Sidney, à Rio, au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, aux États-Unis, à Barcelone, Londres, Berlin, Rome, Milan, Palerme, en Corse… Nous proposons également des croisières, avec possibilité d’adaptation des escales (qui ne sont pas toujours accessibles par défaut – notamment les navettes qui mènent du port d’escale au centre-ville). Nous proposons également des séjours de vacances adaptées en groupe (lors des vacances d’été et bientôt sur d’autres périodes) pour que les gens puissent partir plus facilement tout au long de l’année, notamment pour les personnes hébergées en structures spécialisées.

Qu’apportez-vous de plus par rapport à un tour opérateur classique ?

L’idée est de proposer des voyages adaptés en fonction des besoins de chacun. Cela signifie proposer à chaque fois un hébergement et des transports adaptés, mais également des soins médicaux si besoin, du matériel médical, et éventuellement des accompagnateurs. Notre valeur ajoutée consiste donc à proposer une prestation adaptée aux besoins de chacun tout en restant dans une optique tourisme. Nous conseillons également les voyageurs sur leurs droits et nous leur offrons une assistance 24h/24. Si la personne rencontre des difficultés lorsqu’elle est en voyage, par exemple si elle casse son fauteuil, elle peut nous appeler pour trouver une solution, de même si elle tombe malade.

À quels types de handicap peuvent correspondre les prestations proposées par Yoola ?

Nous nous adressons à des personnes ayant tous types de handicaps confondus, avec tout de même une majorité de voyageurs qui sont en situation de handicap moteur. Cependant nous sommes aussi capables de gérer les demandes de personnes ayant des handicaps très lourds ou des polyhandicaps, des personnes déficientes visuelles. Nous nous rapprochons en ce moment d’une agence spécialisée qui propose des séjours pour les personnes malentendantes, dans l’optique de créer des synergies et de croiser nos prestations. On essaye en permanence d’innover sur la manière de travailler et de trouver des partenaires intéressants pour faire évoluer ce secteur.

Les tours opérateurs spécialisés dans l’organisation de séjours adaptés sont souvent critiqués pour leurs tarifs jugés trop élevés. Qu’en pensez-vous ?

Au cours de l’année dernière, nous avons fait voyager 900 personnes, chacune pour un prix moyen de 1000 euros par séjour. Les tarifs varient beaucoup selon la destination. Nous avons fait une étude sur les prix fin 2015-début 2016, afin de comparer les prix du secteur grand public avec nos offres spécialisées. Sur les séjours en France, nous avons constaté un écart de 100 euros par rapport à la moyenne. L’écart était de 200 euros pour les séjours en Europe. On est donc sur des chiffres assez proches. Sur le reste du monde, il y a une trop grande diversité pour pouvoir faire des comparaisons, d’autant plus que nos offres ne sont pas forcément comparables avec le reste (recherche d’établissements et de transports adaptés, matériel médical, transferts…).

À partir de là il faut comparer les prestations en fonction des différents services proposés, les prestations standards coûteront forcément un peu moins cher que les prestations personnalisées (adaptations liées au handicap, mais aussi visites guidées etc.).

Pouvez-vous organiser des séjours au départ de n’importe quelle ville ?

Oui, nous avons des possibilités de départ partout en France. Nous pouvons même prendre en charge les voyageurs dès leur domicile s’ils le souhaitent. Soit avec des bus, des trains, l’avion… tout dépend de chaque demande.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Parallèlement aux séjours, nous proposons également depuis 2010 la réservation de places pour assister à de grands événements sportifs, ainsi que l’organisation des déplacements pour s’y rendre, avec des possibilités de package (vol, hébergement, billetterie), toujours avec un souci d’accessibilité et d’adaptation aux besoins. Parmi les événements proposés : Coupes du monde de football, jeux olympiques et/ou paralympiques, matchs de NBA, grands prix de Formule 1, matchs au Barça…

En réponse à une problématique que l’on constatait depuis longtemps, à savoir l’accès aux loisirs du quotidien (culture, concerts, spectacles…), nous venons aussi de lancer notre billetterie en ligne dédiée au public en situation de handicap. On peut y trouver des billets pour les festivals et concerts avec la garantie d’avoir une place accessible. L’objectif pour nous est de travailler en coopération avec les organisateurs ou les gestionnaires de salles et de récupérer ce quota de places qui aujourd’hui est mal géré, soit parce que les gens ne savent pas, soit parce qu’ils ne savent pas comment acheter ni téléphoner et avoir en ligne la bonne personne, soit parce que l’adresse mail dédiée ne donne jamais de retour… La plupart du temps, les gens vont acheter des billets classiques et lorsqu’ils arrivent le jour J, on leur dit qu’il n’y a pas de place accessible. Le but est d’aider les usagers en situation de handicap, mais aussi de faciliter la gestion de leurs demandes pour les gestionnaires des lieux de spectacles. Cette plateforme d’achat en ligne s’appelle YoolaBox.

Plus d’infos sur les voyages adaptés proposés : http://www.yoola.fr/

Photo : Malik Badsi et Anaïs, sa collaboratrice.