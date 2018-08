Voyages accessibles : Partagez vos expériences sur Handiplanet

Handiplanet : Partagez vos expériences de voyages accessibles !



Vous connaissez un endroit accessible ? Aidez des millions de Personnes à Mobilité Réduite à découvrir le monde, et venez partager vos expériences accessibles sur le réseau social et guide de voyage collaboratif Handiplanet, une communauté qui partage ses bons plans de sorties et voyages accessibles.

Comment ça marche ? Inscrivez-vous gratuitement sur https://handiplanet.com, créez votre profil pour commencer à ajouter les lieux accessibles que vous connaissez (bars, restaurants, hôtels, activités, parcs, plages…). Vous pouvez noter l’accessibilité des lieux des endroits que vous ajoutez, en fonction de votre mobilité. Entrez en contact avec d’autres voyageurs qui ont déjà témoignés et organisez vos prochaines sorties grâce à leurs bons plans.