Voyager tranquille : précautions à prendre pour sa santé

Listen to this article Listen to this article





Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire de l’Institut de veille sanitaire (Invs) publie un numéro thématique sur les « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ». Ce document est rédigé à l’attention des professionnels de santé mais utile à tous pour ne pas risquer de transformer un voyage touristique en problème de santé.

Première chose à faire : mettre à jour ses vaccinations (rougeole, tuberculose, grippe, hépatite A et B…). Mais pour certaines destinations, c’est insuffisant. Chacun doit donc, en fonction de sa destination vérifier sa protection contre le paludisme (Afrique sub-saharienne…), par exemple, ou encore la fièvre jaune (Afrique, Amérique du sud), la typhoïde, l’encéphalite à tiques (Europe centrale, orientale et septentrionale), le méningocoque, la rage…

Ce numéro du BEH livre également des méthodes de chimioprophylaxie, précautions et traitements contre le paludisme, selon les pays et les durées de séjour.

En savoir plus: www.invs.sante.fr/beh/2009/23_24/index.htm