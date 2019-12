Voyage et hémodialyse, le BA-ba

Pas évident de faire des projets de vacances lorsqu’on est astreint à un traitement par hémodialyse et qu’on doit se rendre trois fois par semaine dans un centre, pour une séance de 4 heures en moyenne… Une brochure aide et encourage les patients hémodialysés à voyager.

Voyager malgré les contraintes de son traitement, c’est possible ! Et même recommandé, histoire de garder le moral et de se changer les idées, alors que l’on fait face à une des pathologies dont l’impact sur la qualité de vie est le plus important…

Des structures d’hémodialyse existent un peu partout dans le monde et la plupart accueillent volontiers les vacanciers.

Cependant, pour que le séjour tant attendu ne tourne pas au cauchemar ou au casse tête, un minimum de préparation et quelques démarches sont indispensables.

Quelle que soit la destination envisagée, cette brochure propose toutes les informations nécessaires : quand et comment réserver, quels éléments transmettre, quelles démarches effectuer auprès de l’Assurance Maladie pour que la prise en charge soit maintenue, comment s’assurer, quels conseils suivre une fois sur place, etc.

En bref, un véritable « mode d’emploi » pour des vacances réussies !

Cette brochure a été réalisée par Renaloo, première communauté web francophone de patients et de proches sur l’insuffisance rénale, la dialyse, la greffe avec le soutien institutionnel des centres de néphrologie et de dialyse NephroCare. Elle est accessible en ligne. Les patients qui le souhaitent peuvent aussi la recevoir gratuitement par courrier, sur simple demande, ou se la procurer dans les centres de dialyse NephroCare.