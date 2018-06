Voyage et handicap : Idées pour partir à l’étranger

Portugal, Slovénie, Royaume-Uni : Sortez des sentiers battus avec des idées permettant d’allier voyage et handicap

Vous êtes adeptes d’aventures et vous recherchez plutôt un voyage hors de France pour vos vacances ? Voici une petite sélection d’activités et de logements accessibles sur des destinations internationales, histoire de vous donner des idées et de vous montrer que beaucoup de choses existent. Bien sûr cette liste est très loin d’être exhaustive, et pour vos projets de voyages, nous vous recommandons de vous renseigner de manière plus approfondie auprès des professionnels du tourisme (quelques agences citées en fin d’article) ou à travers le guide très complet de notre partenaire : « Petit Futé – Handivoyageurs », qui vous fournira des informations précises pour préparer vos différents voyages.

Voyage et handicap au Portugal

Activités sportives

– Surf accessible : Le club « Special surf 78 » propose des séances de surf adaptées au handicap, avec prêt de matériel et leçons. Infos : www.specialsurf78.com/adaptedsurf

– Plongée sous-marine : Le club de plongée Haliotis dispense des cours de plongée traditionnels tout en restant ouvert aux demandes spécifiques, notamment pour des personnes en situation de handicap. Infos : www.haliotis.pt/fr

– Açores pour tous est un organisme d’animation touristique destiné aux groupes et aux particuliers, qu’ils habitent la région des Açores ou qu’ils soient en voyage sur les îles. Parmi les activités proposées : canoë, randonnées pédestres éventuellement avec joëlettes, vélo, safaris en jeep, jeux traditionnels portugais… Infos : http://azoresforall.com/pt/

Logement

– Casa do Lago Holiday Villa : Cette villa de vacances comprend des chambres accessibles avec salle de bains et l’ensemble des locaux adaptés pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Elle dispose également d’une grande piscine chauffée accessible (plan incliné pour les fauteuils roulants et système de mise à l’eau), et d’un barbecue accessible avec tables panoramiques pour les repas en plein air. Sur le site vous découvrirez également toute une sélection de restaurants et activités accessibles aux alentours (plages, musées, monuments…à ainsi que des informations sur l’accessibilité des transports et les professionnels de soins installés à proximité.

Infos : www.bestholidayportugal.com/wheelchair-friendly

Voyage et handicap en Slovénie

• Prendre un funiculaire pour visiter le château

– Ljubljana, la capitale slovène a fait des efforts importants en matière d’accessibilité. La gare est accessible, de même que de nombreux bus de la ville qui ont des planchers bas et des signaux sonores. Son château, l’une des principales attractions touristiques, se visite en prenant un funiculaire accessible pour les personnes en fauteuil.

Infos : https://www.ljubljanskigrad.si/en/the-ljubljana-castle/

Visiter les entrailles de la Terre…

– La grotte de Postojna a adapté ses aires de stationnement ainsi que ses accès et a rendu accessible les toilettes. Les visiteurs empruntent un petit train accessible qui les emmène sous terre. Un lieu d’exposition pédagogique à l’entrée du bâtiment est également accessible. Infos : www.postojnska-jama.eu/fr

– La grotte de Skocjan, l’une des plus belles grottes karstiques n’est pas accessible pour un handicap physique en raison du terrain complexe, mais un casque virtuel permet d’avoir un aperçu de ses chefs d’œuvres souterrains. Infos : www.park-skocjanske-jame.si/fr

– Découvrez la vie des mineurs à travers le Musée minier du charbon de Slovénie à Velenje. Le musée est adapté à la circulation des fauteuils roulants et pratiquement toutes les salles sont accessibles. Les toilettes sont adaptées également. Une maquette a été réalisée pour les visiteurs avec déficience visuelle afin qu’ils puissent mieux se représenter le musée par le toucher. Possibilité de déguster un repas de mineur dans une salle à manger sous la Terre slovène. Infos : http://muzej.rlv.si/en/

Balade autour et sur un lac

– Les sentiers pédestres autour du Lac artificiel de Zbilje, près de Ljubljana ont été aménagés et permettent le passage en fauteuil roulant grâce à leur revêtement spécifique.

Infos : www.visitljubljana.com/fr/visiteurs/activites/nature-et-recreation-active/le-lac-de-zbilje/

Voyage et handicap en Angleterre



• Sport et sensations fortes au Parc National Lake District, sur les rives de Bassenthwaite

Des expériences « grand frisson » pour ceux qu’ils veulent tester leurs limites… Descente en rappel, mur d’escalade, tyrolienne entièrement accessible, cours de défi. Mais également des activités nature plus basiques : canot, kayak, tir à l’arc, équitation, voile. Infos : www.calvert-trust.org.uk

Du vélo sous toutes ses formes au Parc National New Forest

Découvrez le paradis des cyclistes… et du vélo inclusif avec un service de location de matériel adapté : karts, tandem, vélos qui offrent plusieurs positions, avec trois ou quatre roues pour une meilleure stabilité et possibilité de harnais. Infos : www.pedall.org.uk/

Voyage et handicap en Ecosse

Une entrée dans le monde de la sorcellerie : Balade guidée de la vieille ville d’Edimbourg, sur les traces de Harry Potter

Visite à pied et accessible pour les personnes en fauteuil roulant (toutefois la ville d’Edimbourg est très vallonnée), sur les lieux historiques qui ont inspiré l’auteure de la série Harry Potter, J. K. Rowling. Découvrez le Chemin de Traverse d’origine, l’entrée du fictif Poudlard, les célèbres cafés où ont été écrits en grande partie les premiers tomes de la saga « The Elephant House » ou « Spoon » (anciennement appelé « Nicolson’s Café »), l’historique Royal Mile, le magnifique Château d’Édimbourg, et les quartiers commerçants animés de Princes Street et de Waverley.

Infos voyage et handicap : www.viatorcom.fr/tours/Edinburgh/Edinburgh-Harry-Potter-Walking-Tour• Un chef d’œuvre d’ingénierie navale unique au monde

« Falkirk Wheel », la Roue de Falkirk est un ascenseur à bateaux rotatifs, en activité depuis 2002, qui permet de relier le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal, près de la ville de Falkirk dans le centre de l’Écosse. Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (parking réservé, visitor centre avec WC et boutique, sentiers, prêt de fauteuils roulants). Plusieurs fois par jour, les visiteurs peuvent embarquer à bord d’un bateau et emprunter l’ascenseur (accès possible en fauteuil roulant ou scooter). Les personnes handicapées payent le prix plein et ont droit à un accompagnateur gratuit. L’excursion dure environ 50 minutes. Infos : www.falkirk-wheel.com

Un parc de loisirs technologique pour des sensations fortes

Dynamic Earth est un parc d’attraction à visée pédagogique et scientifique. Plusieurs animations multi-sensorielles y évoquent les affres de la vie sur Terre : Machine à voyager dans le temps pour observer le Big Bang, traverser l’univers à bord d’un vaisseau et assister à des explosions d’étoiles, ressentir un volcan en éruption, toucher des calottes glaciaires… Attraction phare : le cinéma ShowDome, un dôme à technologie numérique à 360° degrés et son surround propose différents films tout au long de l’année. Un lieu entièrement accessible en fauteuil roulant avec des rampes et ascenseurs sur toute l’exposition, toilettes accessibles également. Traduction pour le public déficient auditif en anglais, audiodescription pour le public déficient visuel, toutes les attractions admettent les chiens d’assistance mais le lieu reste bruyant et très lumineux. Conditions à prendre en compte selon le type de handicap. Infos : www.dynamicearth.co.uk

Assister à un match de football

Parce que l’accessibilité d’un stade n’est pas toujours optimale ou renseignée, et pour ne pas vous priver de votre loisir préféré, l’association écossaise Hibs Disabled Supporters Association, qui supporte l’équipe Hibernian FC Edinburgh et qui œuvre pour l’inclusion du handicap dans les gradins, saura vous fournir toutes les informations utiles.

Infos : www.hibernianfc.co.uk/pages/disabledsupporters

Un espace de jeux en plein air accessible et adapté pour les enfants

Meadows Magnet Inclusive Play Park est une aire de jeux située dans le parc public Meadows, au cœur d’Édimbourg. Les enfants jusqu’à 16 ans peuvent s’amuser dans un environnement sécurisé et qui a été conçu avec l’aide de mamans d’enfants porteurs de handicaps. Il comprend également des jeux avec de l’eau fonctionnent l’été.

Infos : www.edinburgh.gov.uk/directory_record/699673/meadows_magnet_inclusive_play_park

Un logement typique à Hampshire

Un Cottage typique situé près de Winchester et accessible aux personnes à mobilité réduite, que ce soit pour des groupes ou pour des particuliers. À noter la présence de jacuzzis, de jardins et d’espaces verts, et la possibilité de prêt de matériel pour les loisirs.

Infos : www.wallopswoodcottages.co.uk/accessibility.html

Voyage et handicap : Pour préparer votre voyage à l’étranger

Petit futé Handivoyageurs 2018

Incontournable en matière de tourisme et loisirs adaptés, le Guide des Handi Voyageurs conçu par le Petit Futé, sera le partenaire idéal de vos voyages dans le monde entier. Entre informations pratiques et culturelles, il fournit tous les renseignements utiles ayant trait au handicap, à commencer par les bonnes adresses à connaître et les us et coutumes de nombreux pays en la matière. Guide des Handi Voyageurs, Petit Futé. 192 pages. 5,30 euros.

Adaptours et Yoola

De nombreux organismes de voyages proposent aujourd'hui leurs services pour organiser des séjours adaptés aux personnes en situation de handicap. Parmi elles, nous pouvons citer Adaptours et Yoola, deux agences de voyage spécialisées dans le tourisme et les loisirs adaptés qui comptent parmi les références en la matière.

De nombreux organismes de voyages proposent aujourd’hui leurs services pour organiser des séjours adaptés aux personnes en situation de handicap. Parmi elles, nous pouvons citer Adaptours et Yoola, deux agences de voyage spécialisées dans le tourisme et les loisirs adaptés qui comptent parmi les références en la matière.

Adaptours : www.adaptours.fr

Yoola : www.yoola.fr

