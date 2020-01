Voyage en Babelonie: une exposition organisée par l’association Larubaliz pour Le Train contre la maladie d’Alzheimer

Du 7 au 21 septembre 2010 la SNCF en partenariat avec France Télévision organise Le Train contre la maladie d’Alzheimer qui fera étape lundi 13 septembre à la gare de Lyon Perrache. Engagée depuis 5 ans auprès des personnes atteintes de ce mal, l’association Larubaliz y présentera l’exposition itinérante Voyage en Babelonie. Cette exposition, au travers des œuvres de la photographe Dalia Benais, rend compte du travail accompli par l’association Larubaliz et son programme Les Charivari Clowns auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Plus de 24 millions de personnes dans le monde sont aujourd’hui atteintes par la maladie d’Alzheimer dont 800 000 en France. Des chiffres qui d’ici 2050 seront multipliés par quatre. Aux troubles cognitifs, dont la perte de mémoire, s’ajoute un autre symptôme de la maladie : l’isolement. Isolement des malades, égarés dans leur monde intérieur. Isolement de leurs familles pour qui rendre visite peut être cause d’anxiété et de tristesse. Isolement enfin du personnel d’accompagnement souvent épuisé par un travail quotidien difficile.

Depuis 2005 l’association Larubaliz et son programme Les Charivari Clowns oeuvrent à lutter contre cet isolement par des rencontres entre des comédiens professionnels et des personnes atteintes d’Alzheimer. Personnage au langage émotionnel universel, le clown entre en relation avec le malade, le réinscrit dans une dynamique de vie en utilisant le mouvement, l’humour, le touché. Sous son action se retissent alors des liens sociaux éprouvés par la maladie mais aussi des liens familiaux entre le patient et ses proches.

Lorsque la photographe Dalia Benais rencontre Frédéric Péchin et Pauline Woesteland, co-fondateurs de Larubaliz, leur future collaboration devient une évidence. Dalia partage en effet avec Frédéric et Pauline la même volonté de rendre à ceux touchés par la maladie ou la vieillesse leur dignité et de corriger le regard que nous leur portons. Que ce soit à Paris, New York, Bamako ou Calcutta c’est le même regard que la photographe pose depuis vingt ans sur les êtres : un regard tendre, profond et humain. En photographiant la tendresse d’un regard échangé, la joie d’un éclat de rire, la puissance d’un geste Dalia ne témoigne pas seulement du travail accompli depuis cinq ans par l’association Larubaliz. C’est aussi – et avant tout – un outil de lutte contre l’isolement car en nous donnant à voir les portraits de ces hommes et de ces femmes, Larubaliz et Dalia les réinscrivent au cœur de la cité et leur restituent toute leur humanité.

www.larubaliz.com www.train-expo.fr ou