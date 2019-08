Vous reprendrez bien un peu de Fruirouge !

Handirect avait vu juste en consacrant un reportage d’une double-page sur la ferme Fruirouge dans son numéro 137. Cette exploitation familiale située dans les Hautes-Côtes de Nuits en Bourgogne vient de recevoir le Trophée du Tourisme Responsable catégorie Accessibilité ! Isabelle et Sylvain Olivier cultivent des fruits rouges et les commercialisent. La transformation se fait « à l’ancienne » c’est-à-dire par petites quantités, tout au long de l’année, sans ajout d’arôme, ni de conservateur. Le lieu est labélisé Tourisme et handicaps pour les quatre handicaps.

www.fruirouge.fr