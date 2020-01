Vous êtes “acessibles ” ? Inscrivez-vous!

HANDISOL, société de travailleurs handicapés, va éditer le Guide HANDISOL au mois d’avril 2010. Il s’agit d’un guide national et DOM-TOM qui recense tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap. N’hésitez plus à figurer sur le Guide HANDISOL car communiquer sur le handicap, c’est communiquer à plusieurs millions de personnes ! Vous êtes une association, une fondation, une société ou encore un club et vous êtes actifs auprès des personnes en situation de handicap : grâce à vos inscriptions ce sont des millions de françaises et des français, touchés par le handicap, qui vont pouvoir partir en vacances en toute tranquillité. Ils sauront, grâce au guide, quels sont les lieux accessibles : sport, loisirs, culture, vacances ainsi que tous les services associés (médicaux, para-médicaux, etc… )http://www.handisol.fr