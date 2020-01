Ce livre est un petit manuel destiné aux personnes confrontées aux escarres. Il est le résultat de 20 années d’expérience, d’observations et de travail obstiné. Sa rédaction a été dirigée par un souci constant de clarté pédagogique.

Les conseils qui y sont donnés pourront être utilisés avec le plus grand profit par les personnes souffrant d’escarres, afin qu’elles trouvent un soulagement à leur fardeau.

Jean-Marc Fraissinet est diplômé en kinésithérapie de l’école de Grenoble en 1976. Il exerce actuellement dans une maison d’accueil spécialisée (M.A.S) ainsi qu’à l’hôpital où il participe à la consultation « ecarre » en qualité de conseiller technique. Il enseigne également « l’escarre » à l’I.F.S.I de Valence ‘école d’infirmières et d’aide soignantes), et plus ponctuellement à l’H.E.D.S de Genève (Haute Ecole De Santé)

Pour Denis Colin, président de PERSE (Prévention, Education, Recherche, Soins, Escarres) « ce travail remarquable mérite aussi d’être connu et utilisé par toutes les équipes soignantes au service de nos patients (…) Il contribuera certainement à développer l’éducation de nos patients à la prévention de l’escarre qui n’est pas seulement un sujet d’actualité mais qui représente un vrai défi à relever »

Vous avez une Escarre ? Que faire pas à pas ?, Jean-Marc Fraissinet, Peiple Libre, 23 euros.