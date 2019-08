Vous aimez la musique ? venez faire la fête le 21 juin avec UnisSon !

Dimanche 21 juin, dans tous les coins de France, salsa, rock, zouk, slam, classique, reggae, pop… seront à l’honneur pour la traditionnelle fête de la musique. Depuis 2001 et cette année encore, l’APF organise à Paris le concert « UnisSon », une scène qui réunit artistes en situation de handicap et artistes valides, amateurs et professionnels. Objectif : leur offrir une scène où ils peuvent se produire ensemble, contre les discriminations. Au programme : sept groupes qui se produiront à partir de 16h, Place d’Italie dans le 13e arrondissement. Les éditions 2007 et 2008 d’UnisSon ont accueilli plus de 2 000 personnes. (Source APF)