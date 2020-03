Vote et handicaps : L’impact du droit de vote des personnes handicapées

« Vote et handicaps » : un ouvrage de réflexion autour de l aquestion du droit de vote des personnes en situation de handicap

À travers son ouvrage « Vote et handicaps », le sociologue et directeur scientifique de l’association Handéo, Cyril Desjeux, analyse l’impact du récent droit de vote des personnes handicapées sous tutelle en France.

Treize pays européens qui ouvrent le droit de vote à toutes les personnes vivant avec un handicap

En effet, depuis la réforme du 23 mars 2019, la France fait partie des treize pays européens qui ouvrent le droit de vote à toutes les personnes vivant avec un handicap, y compris si elles sont placées sous le régime de la tutelle. Une mesure qui concerne pas moins de 300 000 personnes sous tutelle, qui peuvent désormais exercer leur citoyenneté à part entière.

Ainsi, Cyril Desjeux aborde le vote des personnes en situation de handicap quel qu’il soit – handicap psychique, moteur, intellectuel, sensoriel. Il évoque des questions spécifiques, telles que le double vote du représentant légal, et effectue une comparaison entre la France et les autres pays d’Europe en termes de droits et d’accessibilité au vote pour les personnes en situation de handicap.

Le livre “Vote et handicaps” de Cyril Desjeux est disponible à la vente sur le site internet : www.pug.fr