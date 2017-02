Vote et handicap : Le Défenseur des Droits intervient

Le Défenseur des Droits interpelle les candidats pour que vote et handicap ne riment plus avec inaccessibilité.

À l’approche du premier tour du scrutin des élections présidentielles 2017, le Défenseur des Droits, institution présidée par Jacques Toubon, a adressé un courrier à l’ensemble des candidats afin de les interpeller sur le thème de l’accessibilité aux élections. Objectif : Faire que vote et handicap deviennent enfin compatibles.

Ainsi il a mis l’accent sur l’importance de l’accessibilité des bureaux de vote. Mais il a également souligné que les campagnes électorales doivent-elles aussi être accessibles à tous.

“Le Défenseur des droits est en charge du suivi de l’application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de lutte contre les discriminations. Il contribue aussi à la lutte contre les discriminations et à l’accès aux droits, a déclaré Jacques Toubon. L’élection présidentielle est un événement majeur pour les personnes handicapées. Celles-ci aspirent à exercer pleinement leur citoyenneté, à égalité avec les autres. L’égalité dans la participation démocratique est un sujet de vigilance pour le Défenseur des droits. L’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées indique que les États « s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres ».

Vote et handicap : Garantir l’accessibilité des lieux de vote mais aussi de la campagne

Jacques Toubon a également insisté sur la “nécessité de garantir l’effectivité du droit de vote des personnes handicapées, en veillant en particulier à assurer l’accessibilité à leur campagne respective”.

Le Défenseur des droits se mobilise lors de chaque élection pour intervenir auprès des élus en charge de l’organisation des opérations électorales. Il leur rappelle notamment les règles et procédures à respecter pour garantir l’accessibilité des personnes handicapées aux bureaux et aux techniques de vote.

“Au-delà de l’accessibilité des personnes handicapées au processus de vote, garantir l’effectivité du droit de vote suppose de pouvoir accéder de manière adaptée aux campagnes électorales, a ajouté Jacques Toubon. Nous observons une hétérogénéité dans les pratiques des candidats. Nous les appellons donc à une attention particulière à l’égard des personnes handicapées en proposant une série de mesures à intégrer dans leur campagne. Une telle approche est déterminante pour que les candidats à l’élection présidentielle contribuent à l’effectivité des droits de tous. Ces mesures participeront également à rendre la campagne accessible à d’autres personnes vulnérables, notamment les personnes âgées en perte d’autonomie ou encore les personnes touchées par l’illettrisme et éprouvant dès lors des difficultés à accéder à toutes les informations diffusées par les candidats”.

Plus d’informations sur le site : www.defenseurdesdroits.fr