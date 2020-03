Vote des personnes handicapées sous tutelle : Un kit à télécharger

Handicap mental : Un kit pour encourager le vote des personnes handicapées sous tutelle

Si le droit de vote des personnes handicapées sous tutelle a été légalisé en mars 2019, il a été très exercé lors des dernières élections européennes, en mai 2019. C’est pourquoi, en prévision des élections municipales du 15 et 22 mars 2020, le Cercle Vulnérabilités et Société lance un kit d’animation pour permettre « une (re)mise en mouvement des personnes ».

Objectif : donner confiance et motiver les personnes souffrant d’un handicap mental afin qu’ils aillent voter en mars prochain.

Téléchargeable gratuitement en ligne par toute structure sociale et médico-sociale, le kit est facile à mettre en place. Il est composé de trois modules qui reposent sur les trois temps forts du vote : « Pourquoi aller voter ? » ; « je vais voter » ; « J’ai voté ».

Pour chacun de ces moments clefs dans la vie du votant, des supports comme des fiches pratiques détaillées sont proposées pour permettre aux intervenants qui le souhaitent d’organiser des actions de sensibilisation en direction de personnes en situation de handicap mental notamment.

Parmi les différents outils proposés, on trouve également dans le kit plusieurs témoignages sous forme de vidéos, dans lesquelles des personnes sous tutelle expliquent pourquoi il est primordial pour elles d’aller voter, et plus largement pourquoi il est important que chacun fasse valoir ce droit et ce devoir citoyen.

Le kit a été créé en collaboration avec les associations Vivre et Devenir, France Alzheimer, la Croix-Rouge Française, L’Arche en France et le groupe Korian. Par ailleurs, il est en cours de déploiement dans de nombreux établissements gérés par Les Petits Frère des pauvres, la Fondation Partage et Vie l’Armée du Salut entre autres.

La France compte aujourd’hui près de deux millions de personnes en situation de fragilité mentale.