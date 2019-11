Volontaires aux Jeux Parasiatiques

Les athlètes handicapés parviennent à réaliser des prouesses grâce à leur détermination et à un entraînement sévère. Mais, tout serait encore plus compliqué si les volontaires, hommes et femmes de l’ombre, n’étaient pas là pour les assister. Les athlètes aveugles sollicitent sans cesse leur ouïe durant la compétition. Des Volontaires veillent au bon déroulement des épreuves et contrôlent les applaudissements du public. “D’après les règles de la natation, avant que les compétiteurs ne plongent, tous les volontaires doivent faire signe au public pour qu’il reste silencieux. Lorsque le coup de sifflet retentit, tout le monde peut à nouveau exprimer ses encouragements.”

Les assistants de course volontaires aident les athlètes aveugles à ajuster leur trajectoire durant les épreuves. Ils sont également présents pour les aider dans les vestiaires. Au cours de la compétition, des volontaires connaissant la langue des signes aident les malentendants à suivre les émissions radio pour qu’ils puissent prendre connaissance des performances de leurs rivaux.

Volontaire aux Jeux Parasiatiques

“C’est un langage des signes pour les champions, pour les seconds,et pour les médaillés de bronze.” La participation des volontaires à tous les niveaux de l’organisation leur assurera sans doute une place d’honneur sur le podium de ces jeux.