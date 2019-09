Découvrez le volley assis, une discipline sportive inclusive proposée à Lyon

Créé en 1945, le club de l’ASUL (Association Sportive Universitaire Lyonnaise) est à l’origine du Volley-ball dans la région lyonnaise. L’ASUL Volley, section de ce grand club universitaire omnisport lyonnais, est devenue autonome en 1986. Cette association, axée sur une réussite sportive, un rôle éducatif ainsi qu’un engagement sociétal et solidaire, intègre plusieurs secteurs : semi-professionnel, amateur, loisir, scolaire, entreprise et handisport avec le volley assis.

Sport paralympique depuis 1980, développé par la Fédération Française de Volley-ball depuis 2017, le volley assis se joue sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas qu’au volley traditionnel. Le principe est simple : les joueur(se)s sont assis(es) à même le sol et se déplacent en glissant. Ce sport sollicitant particulièrement les muscles des abdominaux, des dorsaux, des pectoraux et des bras, fait travailler la précision, la rapidité, les réflexes, avec des trajectoires tendues et des ballons rapides sur des distances courtes.

C’est une pratique inclusive prônant la mixité des publics en permettant aux personnes en situation de handicap, moteur ou mental, et aux valides de pratiquer ensemble avec la même intensité et le même plaisir. Cette pratique solidaire est peu onéreuse, l’investissement matériel se limitant à la seule tenue vestimentaire. Elle est intergénérationnelle puisqu’elle s’adresse aux jeunes comme aux séniors, aux féminines comme aux masculins, facilitant ainsi la pratique en couple et/ou familiale.

A l’ASUL Volley, ce sport s’exerce soit en loisir, soir en compétition. En effet, un championnat lui est dédié puisqu’il s’agit du Challenge de France de Volley assis. Pour cette saison 2018-2019, notre équipe, conduite par Jocelyn TRUCHET, capitaine de l’équipe de France, a fini sur la 3ème marche du podium final. C’est dans une ambiance joviale que se déroulent les entraînements, avec des exercices variés et adaptés à tous niveaux.

N’hésitez pas à nous rejoindre, quel que soit votre niveau, y compris les débutants. Ouvert à tous les âges.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’ASUL par mail : secretariat@gl-asulvolley.fr ou par téléphone auprès de Jocelyn TRUCHET au 06-77-77-45-75.

Site internet : www.gl-asulvolley.fr/volley-assis-2/