Voler malgré son handicap.

C’est l’objectif de l’association Handy Flying dans le Var qui propose à des personnes handicapées des cours de pilotage sur ULM (Ultra-léger motorisé). Une douzaine d’élèves a déjà été formée aux techniques de vol et au transport de passagers. Si l’association a dix ans, l’école n’en a que cinq. C’est l’une des rares en France à proposer cette formation à un public handicapé.

L’idée est de modifier la vision que la personne handicapée a d’elle-même, autant que celle que les autres portent sur elle, en lui donnant une plus grande liberté en dépit de son handicap. « Pour les cours, nous accueillons essentiellement des handicapés moteurs et sensoriels, explique Jean-Louis Boilot, président d’Handy Flying 83, les seules personnes valides qui viennent prendre des cours ici sont les administrateurs. »

Les vols découverte sont accessibles à tous types de handicaps. Des organisations comme l’Association Française des sclérosés en Plaques, l’Association France AVC 83, qui vient en aide aux victimes d’accident vasculaire cérébral ou l’Association Valentin Haüy, pour les personnes aveugles et malvoyantes ont ainsi participé à ces activités.

Un ULM adapté

L’ULM, le Sky Ranger, est un modèle multiaxe au pilotage proche de celui d’un avion. Il est bien sûr adapté. Une commande manuelle remplace le palonnier (pédales actionnées par les pieds du pilote permettant de contrôler la direction de l’appareil) et les poignées de gaz et de frein sont placées sur le manche pour faciliter le pilotage. « L’accès à la cabine peut aussi être un problème, signale en outre Jean-Louis Boilot, c’est pourquoi nous privilégions un appareil dont les ailes sont hautes car des ailes basses obligeraient les personnes à grimper dessus pour accéder au poste de pilotage. » Autre amélioration prévue cette année, l’association prévoit de racheter un ULM capable de transporter un fauteuil roulant.

Moins coûteux qu’un avion

L’idée de permettre aux personnes invalides de voler date d’il y a dix ans. « Nous nous sommes inspirés de l’association Handy Flying des Bouches-du-Rhône. Au début, nous organisions uniquement des vols de découverte sur les appareils de l’Aéro-Club du Var. »

Le projet de création d’une école de pilotage se heurte pendant plusieurs années à la difficulté de trouver des financements pour l’acquisition d’un appareil. Le choix se porte finalement sur un ULM, moins coûteux qu’un avion en ce qui concerne l’achat et l’équipement. L’association bénéficie de plus de subventions accordées par plusieurs organismes, comme le service Solidarité Prévention de la région PACA, le Conseil Général du Var ou le Ministère de la Jeunesse et des Sports, séduits par le projet. Elle devient section de l’Aéro-club en 2004.

Devenir pilote

Handy Flying 83 propose au public des vols de sensibilisation (1 300 personnes transportées à ce jour) sur avion ou ULM, des mini-stages (16 heures) et des cours à plus long terme pour ceux qui souhaitent devenir pilotes. « L’offre se fait en fonction de la demande des élèves en accord avec l’instructeur » précise Jean-Louis Boilot. « La durée d’une formation complète est variable de 50 à 70 heures, selon que la personne est douée ou pas.» Le handicap n’a pas grande influence sur le temps de formation. L’école de pilotage d’Handy Flying 83 a actuellement 6 élèves en formation. Les cours sont encadrés par deux instructeurs bénévoles de l’Aéro-Club du Var. Pour valider le brevet de pilote ULM, il faut déjà avoir satisfait un examen théorique (QCM) et obtenu l’autorisation de voler seul, accordée par l’instructeur, généralement après 10 à 20 heures de cours. Il faut ensuite décrocher la permission de transporter des passagers.

Des vols découverte seront organisés durant les mois d’été. Enfin, l’association compte participer, comme tous les ans depuis quelques années, au Tour ULM, l’un des plus grands tours aériens d’Europe. L’occasion de s’envoler vers de nouveaux horizons.

Julia Gaulon

Handy Flying 83 vous accueille à l’Aéro-Club du Var: Aérodrome de Cuers-Pierrefeu 83390 Cuers Tel : 04 94 25 16 57 ou 06 86 81 29 22