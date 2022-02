Vol en soufflerie et handicap : une compétition mondiale à Aix-Marseille

Ecouter article Ecouter article

Les 19 et 20 mai 2022, Aix-Marseille accueillera la première compétition mondiale de vol en soufflerie réservée aux personnes en situation de handicap moteur. Un véritable pas vers l’inclusion.

La “HandiflyRace”. C’est le nom de la première compétition mondiale de vol en soufflerie pour les personnes en situation de handicap moteur. Cette grande première aura lieu en France, à Aix-Marseille, le 19 et 20 mai 2022. Cette manifestation verra s’affronter 70 participants, hommes et femmes réunis. Ce n’est pas moins de 20 pays qui seront représentés dans le sud de la France. Le leitmotiv de ce rendez-vous international est simple : « Let’s fly the world ! » ou “Faisons voler le monde ! “. Son but premier étant de permettre à un maximum d’athlètes de goûter à l’expérience du vol en soufflerie et de l’adversité dans un cadre parfaitement sécurisé. Cette compétition est organisée par la Fédération Française de Parachutisme qui a élaboré un barème de points selon le handicap de chaque candidat. Cela permettra de désigner le premier champion mondial de la spécialité à l’issue des deux journées de compétition.

Le WindtunnelHandifly, un projet pour l’inclusion

Cette compétition de vol en soufflerie pour le handicap s’inscrit dans le cadre du projet « WindtunnelHandifly », soutenu par la commission Européenne (Programme Erasmus+Sport). Lancé en novembre 2020, ce projet consiste à favoriser le développement de masse du vol par les personnes en situation de tous types de handicap, qu’il soit sensoriel, moteur ou intellectuel, au travers d’un réseau européen de souffleries localisées en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en République Tchèque et en France. Le « WindtunnelHandifly », c’est 9000 vols de découvertes programmés, dont 4000 déjà réalisés, et 20 souffleries européennes impliquées. Ce sont également 1000 personnes en situation de handicap, venues de 30 pays différents, qui bénéficient de ce programme.

Le vol en soufflerie, un développeur d’autonomie

Le vol en soufflerie et le handicap, c’est un mariage qui semble pertinent et passionnant. En effet, le vol en soufflerie est un moyen idéal de permettre à toute personne, quel que soit son handicap d’accéder à la découverte du vol et de ses sensations. Mais ce n’est pas tout, cela peut lui permettre d’être en mesure d’évoluer vers une pratique en toute autonomie. Dans une activité où tout est à inventer, le projet #WindtunnelHandifly ambitionne de contribuer à l’égalité des chances, un symbole moderne et exemplaire d’inclusion sociale. C’est dans ce contexte que la HandiflyRace fait office de grand rendez-vous de l’élite mondiale, une indispensable source d’inspiration pour l’ensemble de la communauté.

Alors si vous voulez tenter l’expérience, n’hésitez plus à vous lancer ! Vous pouvez contacter la Fédération Française de Parachutisme via ce lien : https://www.ffp.asso.fr/contact/

Pour en savoir plus sur la pratique de cette activité et sur cette compétition de vol en soufflerie avec un handicap : https://www.ffp.asso.fr/wh/

Pratique handisport du parachutisme : https://www.ffp.asso.fr/comment-decouvrir/decouvrir-le-parachutisme-en-handisport/

Page Facebook de la Fédération Française de Parachutisme : https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme

Tom Vignals